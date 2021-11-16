出貨上揚、報價走升 Q3 DRAM產值季成長達10%

根據TrendForce調查顯示，今年初以來因DRAM報價翻漲以及供應鏈缺料，多數採購為避免斷貨而不斷擴大拉貨，然而零組件長短料的問題對於終端產品組裝的衝擊也逐漸加劇，促使部分廠商開始減少購買屬相對長料的記憶體，不過伺服器端的需求仍相對有所支撐，帶動多數DRAM供應商第3季出貨仍有小幅增長，加上DRAM報價走揚，推升第三季DRAM總產值仍有10.2%的季成長，達266億美元。

TrendForce展望第4季，在供應鏈問題持續紛擾，以及年底庫存盤點即將來臨的雙重壓力下，DRAM庫存偏高的買方在採購力道上恐怕更為縮手，進而導致DRAM價格失去支撐，甚至反轉下跌，結束僅三季的上漲周期，此外，由於第4季將是DRAM報價下跌的首季，買方在認為後續價格只會更低的預期心理下，採買意願恐怕更加低迷，進而擴大後續報價的跌勢，恐連帶影響到後續產值表現。

從台廠方面來看，TrendForce指出，由於specialty DRAM今年上半年的價格漲幅高於主流產品，因此第3季隨著電視、消費類電子產品的需求下滑，以及供應鏈問題的影響，客戶端在DRAM拉貨力道上也明顯降溫，而這也間接影響到以消費類市場為主的台廠的營收表現。

TrendForce進一步說，南亞科（2408）（Nanya Tech）季度價格持續上揚，抵消出貨端的疲軟，其第3季營收季增約6%，而營業利益率則受到報價走揚而持續進步，由上季的31.2%上升至38.1%；華邦（2344）（Winbond）在小容量（1/2Gb）為主的市場方面，其整體訂單需求仍屬相對強勁，第3季DRAM營收相比上季成長近13%，屬台廠中表現最優者。

不過，據TrendForce調查，上述兩家台廠的廠房都已滿，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，因此短時間的業績變化受報價影響大；南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產，短時間僅有先進製程1A/1B nm的轉進帶來些微的位元增長，而華邦亦需等到2022下半高雄路竹廠加入量產後，產能才有持續增加的空間。

最後力積電（PSMC）其營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，第3季DRAM營收成長約6%，若加計代工營收，成長則達到12%。