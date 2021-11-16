威剛發布升級固態硬碟 獲5G、雲端等工業應用領域認可

全球工業級嵌入式存儲領導品牌ADATA威剛科技（3260）今（16）日正式發布升級後的PCIe Gen3x4 M.2 2280固態硬碟 – IM2P33E8斷電保護版（Power Loss Protection）；威剛表示，自2019年IM2P33E8首次問世至今，以其高效能、大容量，和多種資料保護技術，獲得業內人士和來自5G、物聯網、雲端、AI等工業應用領域客戶的認可。

威剛指出，為滿足工業應用在大數據時代下的發展，有效延長斷電後系統尚可運作的時間，減少壞塊的誤判，威剛為此款IM2P33E8工業級固態硬碟添加了電壓偵測電路和鉭質聚合物電容(Tantalum polymer capacitors)，使其具備了斷電保護的能力，能有效防止因不正常斷電而導致資料遺失。

威剛進一步說，升級後的IM2P33E8 PLP採用了PCIe Gen3x4高速傳輸介面，提供高達每秒3400/2800MB的優異讀寫性能；並搭載96層3D TLC快閃記憶體，除了最高容量可達2TB之外，抹寫次數還高達3,000次，耐用度大幅度提升。此外IM2P33E8 PLP還支援LDPC ECC糾錯機制，可維持傳輸的準確與穩定。

另一方面，隨著AI、5G、IoT等新技術的崛起，數據成為企業營運的重要力量，但資料安全也成為一大隱憂；因此，威剛推出了專屬的A+ Security資料保護技術，並已導入IM2P33E8 PLP，利用資料抹除、AES 256-bit加密等技術，有效守護資料安全。

同時，IM2P33E8 PLP還搭載了RAID Engine和端到端資料路徑保護技術 ，可為資料安全建構更強固的保護屏障。結合了上述的產品特點，IM2P33E8 PLP不僅適用於工業電腦、自動化應用，也適用於伺服器和資料中心、醫療、監控和運輸系統等領域。

威剛強調，目前IM2P33E8 PLP版工業級固態硬碟已正式量產，並將繼續以高速傳輸、海量存儲、A+ Security資安保護技術等優勢，持續為客戶提供更專業可靠的工業解決方案。