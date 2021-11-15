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比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

日月光報捷 六度獲道瓊永續半導體業最高分

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

日月光投控（3711）今（15）日宣佈連續第六年整體成績獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」產業最高分，為台灣第一家連續六度獲得產業最高分之公司；日月光持續向外界證明，在不斷提升產業國際競爭力之餘，仍堅持並貫徹永續經營的理念，落實對社會和環境的承諾，致力於正面影響力的推動。

在道瓊永續指數的表現上，日月光除在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，於23個子項目中的「客戶關係管理、創新管理、風險管理、隱私權保護、環境報告、產品責任、社會報告、人權、企業公民與慈善事業」等共12個項目，取得該群組領先地位，同時亦有8項獲得滿分。今年全球共65家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅9家企業入選。

日月光投控張虔生董事長表示，自2020年以來，全球面臨COVID-19疫情帶來全球景氣與不確定性的影響，我們仍持續繳出亮麗的成績單，公司獲利穩定成長，今年前三季營收年增21%。身為全球封測產業的領導者，我們將持續以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。

因應極端氣候對人類所帶來的威脅，日月光通過科學基礎減量目標（Science Based Targets initiative, SBTi）的設定，承諾於2050年達到淨零排放，同時，在全球已有11個廠區使用100%再生電力或憑證，再生電力總使用量較前一年度增加38%，佔總電力使用量達18%；日月光擁有全台灣半導體規模最大的中水回收廠，大幅減低了用水負擔，至今，水回收總量已達2,000萬噸。

日月光以員工的健康為首務，在疫情爆發之際，即自行建造半導體Class 100K等級之無塵室環境，生產高規格醫療口罩，並導入落塵即時監測系統，以確保生產作業環境品質，並無償提供給台灣約六萬名員工使用，建構安心與舒適的職場環境。

另為了實現社會共好，日月光以「環保公益」、「產學教育」、「社區營造」及「對外倡議」四大發展策略，透過日月光文教基金會與日月光環保永續基金會進行多項與環境、經濟及社會效益相關的社會共榮公益專案。

日月光 半導體 營收

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