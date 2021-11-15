連續六年 日月光獲道瓊永續半導體及半導體設備產業最高分

日月光投控(3711)今日宣布連續第六年整體成績獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」產業最高分，為台灣第一家連續六度獲得產業最高分之公司。日月光持續向外界證明，在不斷提升產業國際競爭力之餘，仍堅持並貫徹永續經營的理念，落實對社會和環境的承諾，致力於正面影響力的推動。

在道瓊永續指數的表現上，日月光除在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，於23個子項目中的「客戶關係管理、創新管理、風險管理、隱私權保護、環境報告、產品責任、社會報告、人權、企業公民與慈善事業」等共12個項目，取得該群組領先地位，同時亦有8項獲得滿分。今年全球共65家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅9家企業入選。

日月光投控董事長張虔生表示，自2020年以來，全球面臨COVID-19疫情帶來全球景氣與不確定性的影響，公司仍持續繳出亮麗的成績單，獲利穩定成長，今年前三季營收年增21%。身為全球封測產業的領導者，我們將持續以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。

因應極端氣候對人類所帶來的威脅，日月光通過科學基礎減量目標(Science Based Targets initiative, SBTi)之設定，承諾於2050年達到淨零排放。

日月光也強調，在全球已有11個廠區使用100%再生電力或憑證，再生電力總使用量較前一年度增加38%，佔總電力使用量達18%。日月光擁有全台灣半導體規模最大的中水回收廠，大幅減低了用水負擔，至今，水回收總量已達2,000萬噸。

日月光以員工的健康為首務，在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發之際，即自行建造半導體Class 100K等級之無塵室環境，生產高規格醫療口罩，並導入落塵即時監測系統，以確保生產作業環境品質，並無償提供給台灣約六萬名員工使用，建構安心與舒適的職場環境。

另外，為了實現社會共好，日月光以「環保公益」、「產學教育」、「社區營造」及「對外倡議」四大發展策略，透過日月光文教基金會與日月光環保永續基金會進行多項與環境、經濟及社會效益相關的社會共榮公益專案。

如:推動校園LED計畫、杉林國中智慧微電網建置、百萬植樹計畫、吉祥樂學等青銀共學活動。同時，也將數位轉型運用在環境教育公益上，建置全台灣最大的5G毫米波（ mmWave ） + 擴增實境（ AR） 實驗場域－「綠科技教育館AR體驗環境」，藉由中水回收廠的經驗，結合5G mmWave及AR技術，提供生動與創新的環教課程，藉以深化社會對保護水資源的意識。

張虔生最後強調，日月光以「整合」、「擴大」與「創新」三大策略，驅動各重要子公司及營運單位實踐ESG (環境、社會、公司治理)行動方案，積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，促進人類智能生活的福祉與便利性，以實際的行動實踐我們企業公民的角色，期盼大家都能共同茁壯成長，建構美好的未來。