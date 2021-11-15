貿聯第三季稅後純益6.03億元 單季新高

連接線束廠貿聯-KY（3665）今（15）日公布2021年第3季稅後純益6.03億元，創單季新高，季增9.44%，年增21.36%，2021第3季每股純益（EPS）4.54元，第2季為4.13元，去年同期為3.83元，預期2022年業績可望持續成長。

貿聯2021年第3季度銷售額創歷史新高，主要是部分成本，因原料與製造成本推升，需持續轉嫁至客戶端。 長期動能（半導體、能源及儲能、數據中心、電動車及充電）營收占比明顯提升，有助於抵減部分成本壓力。由於該公司多年來積極落實分散製造基地的備援供貨策略，東南亞疫情所產生的斷鏈風險已降至最低。

貿聯表示，2021年第3季各產品表現，一，工業用線：半導體設備出貨續增、能源（儲能）拉貨轉強；東南亞疫情降載之產能已轉由其他廠區填補。

二，資訊科技與數據傳輸：數據中心出貨進一步增長、動能持續，同時，商用雲端數據服務客戶所公布之季度資本支出亦持續攀升；擴充基座以及 dongle 已透過設計修改以減輕晶片短缺衝擊。

三，車用線：電動車大客戶以優越的應變能力維持拉貨動能；主要越野車（Off-road Vehicle） 客戶調低年底前的 出貨預期，但2022年庫存需求仍強。四，電器用線：英德系主要客戶出貨仍強。2022 年新產品已開始開發，可望在2022年初上市。

展望未來，貿聯表示，短期而言，供應鏈仍有挑戰，然而，該公司分散製造據點、優化產品組合的長期策略，與品牌客戶將全球供應鏈區域化的大趨勢相符；該公司未來仍持續擴展全球生產據點、以擴大接觸新客戶的涵蓋面。

貿聯表示，長期動能營收於本季首度超越 30% 的公司營收；同時，半導體設備的營收表現高於電動車加充電，且各自營 收首次雙雙突破 10% 的公司營收占比、數據中心於本季亦貼近 10%公司營收的里程碑。隨著長期動能持續增長，其中包含的綠色營收（Green Revenue） 亦是未來重要的成長潛能，貿聯將持續尋求創新以提供更優越的服務給客戶。