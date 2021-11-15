中磊董座王伯元：半導體產業大挑戰是「五缺、五才」

半導體是台灣重要的兆元產業，更是護國群山的重要角色，中磊（5388）董事長王伯元表示，台灣面臨水、電、人才、土地、勞工等五缺問題，加上人才需要育才、用才、引才、聚才、留才等，都是半導體大挑戰，要靠政府政策解決。

為追念台灣經濟奇蹟與科技興邦的締造者李國鼎資政逝世二十周年，並關注全球矚目之台灣半導體未來發展，李國鼎科技發展基金會將在12月3日舉辦「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，邀請台灣半導體產業巨擘，包括：台積電（2330）董事長劉德音、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏電子（2337）董事長吳敏求、日月光半導體執行長吳田玉齊聚一堂，發表專題演講並參與專題討論。

李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊電子董事長王伯元擔任論壇主席，鈺創科技（5351）董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，將探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長之契機。

王伯元及盧超群今日出席論壇前記者會，媒體也關注台灣半導體產業後續發展問題。

王伯元表示，台灣有五缺跟五才問題，是半導體跟科技產業面臨的問題，要靠政府政策解決，盧超群也認為，台灣不缺人潮。

王伯元表示，台灣半導體產業要繼續發展，得解決水、電、人才、土地和勞工等五缺問題，12月18日公投是非常重要，因為將牽動是否要恢復核電，核電變成綠能，而島國經濟是否要發展經濟也值得探討。

針對人才部分，王伯元認為，在台灣做半導體最有競爭力，因為不只是工廠，還有周邊工廠支援，而人才部分需要有育才、用才、引才、聚才、留才等配合，現在面臨最大問題是留才，五才和五缺都要靠政府政策解決。

盧超群表示，台灣人才並不缺，是競爭的心態比較落後，科技是台灣產業的命脈，希望台灣人才有機會受高等教育，也要有捨我其誰，做大事業的目標，台灣不僅要訓練子弟兵，還要海納百川的子弟兵，透過派駐海外，或是新加坡、香港、歐洲等遠距吸收人才。