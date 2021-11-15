集邦：元宇宙大爆發 運算核心、網通、顯示技術再升級

宇宙（Metaverse）意即透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用。根據TrendForce表示，為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙，將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境，以及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，此將進一步帶動記憶體需求、先進晶圓製程、5G網路通訊、顯示技術的發展。

記憶體方面，元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型伺服器與邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，以及對於儲存硬體效能的同步提升，使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案。以VR裝置為例，目前多搭載具備低功耗、高效能的4GB LPDRAM為主，短期來看，由於與之對應的AP並沒有大幅度的規格提升的計劃，加上處理情境單純，因此在容量推升上顯得平穩。而存儲方面，由於相關的AR/VR裝置多搭載Qualcomm的晶片，沿用自智慧型手機旗艦SoC的規格，因此是以搭載UFS 3.1為起點。

先進製程方面，由於AI的導入與運算需求的提升，高速的運算晶片成為關鍵角色之一，讓圖示成像與大量的資料處理能夠更為順暢，更先進的製程將能提供在體積、效能與省電都會有不錯表現的運算晶片。實現元宇宙必須要有高速運算晶片與影像處理晶片，因此運算能力強的CPU與GPU為核心角色。據TrendForce了解，CPU方面，目前Intel及AMD主流產品分別落在Intel 7 (約等同10nm)及TSMC 7nm製程，2022年已分別有採用TSMC 3nm及5nm的規劃。GPU方面，AMD投片規劃與CPU產品幾乎同步；而NVIDIA（輝達）目前在TSMC、Samsung（三星）分別採用7nm及8nm製程，同時已有5nm製程規劃，預計2023年初問世。

網路通訊方面，由於元宇宙講求即時、逼真且穩定的虛擬互動，將使得數據傳輸的頻寬與延遲備受重視，此需求切合5G高頻寬、低延遲、廣連結等三大特性，進而有望帶動5G相關技術商用加速落地，如可維持網路彈性的獨立組網（SA）多切片、增加算力的多接取邊緣運算（MEC）、整合時間敏感網路（TSN）提升可靠度、乃至結合Wi-Fi 6延伸室內通訊範圍等，都將成為未來建構元宇宙網路環境的重要基礎，成為近年網路服務發展的重要主軸。

顯示技術方面，VR/AR裝置的沉浸感來自於更高的解析度與刷新率的追求，尤其解析度的提升在顯示微縮的趨勢下，Micro LED與Micro OLED勢必更受重視；而傳統的60Hz已經無法滿足進階顯示效果的呈現，預期未來120Hz以上的規格將躍居主流地位。至於互動性強調不拘泥於傳統型態的顯示設計，標榜Free Form Factor的柔性可撓式顯示器的市場需求將雨露均霑。同時，也將有利於強調穿透性的透明顯示技術的發展，在元宇宙概念下，成為虛擬與現實連結的重要介面。