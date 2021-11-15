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元宇宙商機熱 帶動運算核心、網路通訊及顯示技術升級

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
元宇宙簡單說，是使用虛擬實境、延伸實境、擴增實境等多種虛擬技術，將虛擬跟現實世界深度融合。歐新社
元宇宙簡單說，是使用虛擬實境、延伸實境、擴增實境等多種虛擬技術，將虛擬跟現實世界深度融合。歐新社

元宇宙（Metaverse）意即透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用。TrendForce表示，為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙，將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境，以及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，將進一步帶動記憶體需求、先進晶圓製程、5G網路通訊、顯示技術的發展。

記憶體方面，元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型伺服器與邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，以及對於儲存硬體效能的同步提升，使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案。

以VR裝置為例，目前多搭載具備低功耗、高效能的4GB LPDRAM為主，短期來看，由於與之對應的AP並沒有大幅度的規格提升的計劃，加上處理情境單純，因此在容量推升上顯得平穩。而存儲方面，由於相關的AR/VR裝置多搭載Qualcomm的晶片，沿用自智慧型手機旗艦SoC的規格，因此以搭載UFS 3.1為起點。

先進製程方面，由於AI的導入與運算需求的提升，高速的運算晶片成為關鍵角色之一，讓圖示成像與大量的資料處理能夠更為順暢，更先進的製程將能提供在體積、效能與省電都會有不錯表現的運算晶片。實現元宇宙必須要有高速運算晶片與影像處理晶片，因此運算能力強的CPU與GPU為核心角色。

據TrendForce了解，CPU方面，目前Intel及AMD主流產品分別落在Intel 7 (約等同10nm)及TSMC 7nm製程，2022年已分別有採用TSMC 3nm及5nm的規劃。GPU方面，AMD投片規劃與CPU產品幾乎同步；而NVIDIA（輝達）目前在TSMC、Samsung（三星）分別採用7nm及8nm製程，同時已有5nm製程規劃，預計2023年初問世。

網路通訊方面，由於元宇宙講求即時、逼真且穩定的虛擬互動，將使得數據傳輸的頻寬與延遲備受重視，此需求切合5G高頻寬、低延遲、廣連結等三大特性，進而有望帶動5G相關技術商用加速落地，如可維持網路彈性的獨立組網（SA）多切片、增加算力的多接取邊緣運算（MEC）、整合時間敏感網路（TSN）提升可靠度、乃至結合Wi-Fi 6延伸室內通訊範圍等，都將成為未來建構元宇宙網路環境的重要基礎，成為近年網路服務發展的重要主軸。

元宇宙 晶片 5G 記憶體 智慧型手機

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