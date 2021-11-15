半導體巨擘將齊聚科技論壇 緬懷李國鼎逝世20周年

為追念台灣經濟奇蹟與科技興邦的締造者李國鼎資政逝世20周年，並關注全球矚目之台灣半導體未來發展，李國鼎科技發展基金會將舉辦名為「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，邀請台灣半導體產業巨擘，包括：台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏電子董事長吳敏求、日月光半導體執行長吳田玉齊聚一堂，發表專題演講並參與專題討論。

李國鼎紀念論壇周五登場，李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊電子董事長王伯元將親自出任論壇主席，鈺創科技董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，期在全球半導體業洞見觀瞻的此刻，共同探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長之契機。

王伯元表示，今年時逢李國鼎資政逝世二十周年，撫今追昔，無盡緬懷。有鑑於歷經多年努力，台灣半導體在全球業界洞見觀瞻，特以『台灣半導體、世紀新布局』為題舉辦紀念論壇，邀集各界專家齊聚一堂，共思如何確保當前優勢與榮景，並再創高峰，以令台灣在未來數十年之後，依舊是太平洋上最耀眼的矽島。

李國鼎科技發展基金會董事暨論壇召集人盧超群表示，此次聚焦半導體產業舉辦這場大會，一方面半導體產業目前在全球表現卓越，另方面也將科技同業們努力五十篳路藍縷建設了日新又新之產業文化，且受惠於產官學研合力與全民同心以致「半導體終可技術自主且國產有力」展現給社會大眾，對未來更積極發展之方向能集思廣益、協力拓展未來，因此盡力集資舉辦這場『台灣半導體•世紀新布局』之論壇活動。」

盧超群表示，哲人雖已遠，各界對李國鼎資政的尊敬絲毫未減，國內外產業先進皆紛紛提筆為文並收錄為專刊，其中又以李資政提攜的領袖：張忠謀、施振榮、劉兆玄、郭台銘、楊世緘、鄭崇華、苗豐強、王伯元、施敏、杜俊元、史欽泰、盧志遠、盧超群、尹啟銘、萬其超、李永昌及產業界領袖：黃崇仁、吳敏求、劉德音、蔡明介、吳田玉、方略、李世光、李明哲、李培瑛、宋柏安、林錫銘、宣明智、曹世綸、焦佑鈞、劉揚偉等執筆撰文別具意義，累計篇幅達三十餘篇，成就本次李國鼎紀念論壇擲地有聲的傳世之作。

以KT Li名聞國際的李國鼎，對台灣的貢獻涵蓋了經濟與科技等面向，以他的真知灼見協助台灣從困頓中崛起，更以他的高瞻遠矚為台灣這個方寸小島締造立足全球的堅實基礎。

被譽為「台灣經濟奇蹟推手」的李國鼎，制定台灣經濟發展策略，並主導台灣由農業到工業、工業到科技等兩次至為關鍵的產業轉型。他亦為工程師治國的典範人物，在全球科技產業起飛時期，擔任主管科技政策的行政院政務委員達12年，期間推動成立工研院、新竹科學園區、資策會，奠定台灣科技產業的基礎，贏得「台灣科技教父」的美稱。

「台灣半導體、世紀新布局」李國鼎紀念論壇乃由李國鼎科技發展基金會及台灣半導體協會(TSIA)共同主辦，由台積電、聯發科、旺宏電子、日月光、中磊電子、鈺創科技、鴻海科技集團、力積電、世界先進、聯電、京元電、華邦電、欣銓科技、南亞科、益華電腦、凌陽科技、敦泰電子、新思科技、公信電子、漢民科技、工研院、資策會、聯華神通集團育秀教育基金會、台灣玉山科技協會、孫運璿學術基金會、SEMI Taiwan國際半導體產業協會等共同協辦及贊助。