影／台灣首創 國內自駕物流試行啟動

經濟部今（15）與工研院、新竹物流、新竹市政府共同舉辦「自駕物流•智慧未來 臺灣首創自駕物流揭牌活動」，宣布在新竹市區啟動自駕車物流服務，這是全台第一個直接在開放性真實人車混合道路進行的自駕物流實驗測試案例，全長約1.9公里，透過服務的可行性驗證將為可國內物流營運業導入創新營運模式，更是國內智慧物流商業化發展的重要里程碑。

經濟部林全能次長表示，根據世界經濟論壇的報告，2030年電子商務送貨的需求將促使物流車輛增加36％，加上零接觸下無人化自駕物流的國際趨勢，預測全球在2050年全自動駕駛的產值就高達7兆美元。經濟部在推動自駕科技上有兩大重點工作，第一：制定無人載具科技創新實驗條例以提供業者發展無人載具創新科技的實驗環境，目前計畫已核准11個案例、帶動35家業者上路實驗，預估可帶動4億元的投資；第二：投入建立自駕車關鍵技術，包含感知、決策及控制關鍵次系統，目標在孕育大型系統整合廠，促使台灣建立自動駕駛產業生態鏈進入國際市場。本次改造符合物流業者所需的國產5噸自駕貨車實際應用，期待能逐步解決產業的營運痛點，也在這過程發展創新的營運模式，讓民眾感受更優質的服務。

新竹市市長林智堅表示，新竹市是全台縣市競爭力及幸福指數都名列前茅且為最年輕的城市，新竹市政府把自己當成一個平台，秉持「友善創新、開放場域」的精神，二年前新竹市與工研院取得全國首張「Taiwan No. 0001」自駕車專用試車牌的金牌團隊合作，目前在南寮觀光漁港已完成開放場域2年的驗證測試。這次與全臺最大最優質的物流體系新竹物流及台灣最強的工研院自駕車團隊再度合作，充分展現科技城市的創新視野，期望透過發展自駕物流車技術，帶動台灣物流業者進行智慧物流數位轉型，創造新的物流營運服務模式。

仰德集團旗下的新竹物流總經理李正義表示，藉由這次合作案，未來自駕物流系統成功後就可以複製到全台許多營業所及轉運中心，新竹物流在大新竹區每月有45萬件貨物量，在自駕技術導入新竹物流體系後，第一階段以區域內20%的貨物量不進轉運中心，初步可降低1萬(件/月)進轉運中心，改由營業所對營業所之間直送，解決物流業司機不足的問題，同時降低司機深夜長工時作業現象。除了本案新竹物流自駕技術導入之外，集團內的士林電機也與工研院、以及國內商用車龍頭中華汽車有一系列商用電動車的技術合作，期望在未來在物流電動車領域可以扮演領頭羊的角色。

工研院院長劉文雄表示，工研院研發的自駕車系統，是針對台灣與亞洲特殊道路環境設計，已克服國內汽機車混行、雨季長等環境。這次是全臺首創第一案例，與國內物流服務業領導品牌新竹物流合作，此次特別的應用情境從倉庫到倉庫的自駕送貨，並行駛於新竹市最繁忙的汽機車混合車流之市區，高效演算系統處理人、車、路等資訊複雜度，完全真實運行在臺灣獨特的汽機車複雜交通環境，此次自駕物流上路測試將是一大突破。工研院將持續攜手廠商打造自駕車產業鏈，運用關鍵技術協助更多整車廠、營運服務商、車聯網、車用感測器、汽車電子等產業跨入自駕新領域，帶動臺灣科技力，打造智慧生活，創造商業發展新機會。