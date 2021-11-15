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中華電信神還原 「魷魚遊戲」3D場景在台北東區

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信神還原Netflix《魷魚遊戲》3D經典場景 。圖／中華電信提供
中華電信神還原Netflix《魷魚遊戲》3D經典場景 。圖／中華電信提供

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，劇中場景也在各國掀起模仿熱潮，中華電信（2412）於台北東區服務中心門市前， 重現全台唯一官方授權3D實景，歡迎民眾到場拍照打卡，上傳指定社群，就有機會獲得三星摺疊手機

中華電信與Netflix持續強強聯手拓展影音串流市場，為延伸實現客戶的看劇體驗，重現《魷魚遊戲》經典場景及遊戲，地點特別選在中華電信台北東區服務中心前，預告未來將以5G複合零售概念店，從門市的規劃設計到娛樂服務再升級，提供更貼近客戶的全方位生活內容。

中華電信表示，喜愛《魷魚遊戲》的影迷們照過來！即日起至12/5(日)止，至中華電信東區服務中心前廣場，與魷魚遊戲經典場景合照並上傳至行動學園/MOD/Hami Video/光世代任一粉絲團與官方IG，並標記「#看Netflix在中華電信」就有機會抽中魷魚遊戲相關精美好禮！至多個中華指定粉絲團參與遊戲，加碼抽三星Galaxy Z Flip 3摺疊手機，踩點越多粉絲團活動，中獎機會越高。

中華電信 Netflix 三星 Z Flip 摺疊手機 魷魚遊戲

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