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嘉晶未來3年大擴產 SiC產能增幅上看8倍

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

專業磊晶代工廠嘉晶（3016）暨漢磊（3707）15日共同召開線上法說會，嘉晶總經理孫慶宗提到，嘉晶已定下產能擴充計畫，主要是化合物／第三代半導體相關投資，未來2-3年計畫投入4000萬至5000萬美元擴產，目標SiC產能擴增7-8倍，GaN則計畫增加2-2.5倍產能。就明年而言，至少相關營收貢獻目標至少增加五成以上。

嘉晶暨漢磊董事長徐建華在開場提到，公司持續投資第三代半導體領域，進而迎接爆發性成長商機。其中嘉晶看待未來挑戰會是在部分載板吃緊以及人力短缺，台灣在少子化之下會成為產業共同問題。

就第三代化合物半導體需求，徐建華說，因為今年爆發性需求出現，嘉晶在基期低的基礎會擴大相關投資。有別漢磊方面計畫既有產能產線優化，嘉晶則是朝向新增產能投資。

孫慶宗也說，嘉晶車用比重已大於三成，客戶朝向相關應用持續拉高，預料未來會持續成長。

半導體 漢磊 營收

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