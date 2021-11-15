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遠傳守護家中長輩及兒童 智能定位手錶0元起帶回家

經濟日報 / 記者楊東庭／即時報導
TCL健康智慧錶。圖／業者提供
TCL健康智慧錶。圖／業者提供

遠傳（4904）傾聽消費者心聲、持續呼應用戶需求，推出「遠傳健康定位手錶方案」和「遠傳兒童定位手錶方案」，方便家中上有老、下有小的家長一次購齊，用更聰明的方式照顧家人的安全及健康。手錶具備生活防水功能，且享原廠授權維修保固、至遠傳門市即可完成送修，分別搭配《TCL健康智慧錶》和《遠傳360兒童手錶E2台灣版》，月付399元、手錶0元起，享上網吃到飽、網內語音免費及簡訊，讓外出工作的家長也能隨時關心家人的健康狀況。

「遠傳健康定位手錶方案」：寒流來襲，更要隨時注意爸媽健康

時序入冬，在天氣轉冷的季節更要注意長輩健康。遠傳專為年長者設計，具有即時定位、隨時通話、跌倒偵測緊急呼救、健康管理四大功能的《TCL健康智慧錶》，除了語音通話，還具備精準定位及歷史軌跡功能，可輕鬆管理長輩健康狀況，並支援心律監測、睡眠監測、服藥提醒，以及針對緊急狀況提供跌倒偵測、SOS一鍵求救等功能，友善的介面設計更能讓長輩立即上手，時刻守護家人健康。搭配「遠傳健康定位手錶方案」，月付399元，手錶990元起。

12/15前申辦遠傳健康定位手錶指定方案，享專用保護套加購價0元(原價299元)，保護套採環保矽膠材質，搭配吊繩可隨意變換多種配戴方式，更方便長輩使用。

「遠傳兒童定位手錶方案」：守護家中寶貝，阿公阿嬤也能隨時跟金孫熱線

遠傳針對兒童推出具備精準定位、視訊通話等多項功能的《遠傳360兒童手錶E2台灣版》，讓父母輕鬆掌握小孩行蹤、即時聯絡，家中長輩也能隨時和寶貝熱線，淺顯易懂的設計也讓學齡前兒童、小學生都能輕鬆上手。搭配「遠傳兒童定位手錶方案」，月付399元，手錶0元起。

冬季防疫不鬆懈，遠傳關心每一位用戶的健康，即日起至12/31，到指定網頁完成活動登錄，即可至全台遠傳直營門市領取抗菌洗手乳，數量有限，兌完為止。

活動網址：https://fetnet.tw/sK0ArQ

遠傳

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