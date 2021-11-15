李國鼎科技發展基金會將辦論壇 邀台灣半導體產業巨擘

為追念李國鼎資政逝世二十周年，並關注全球矚目之台灣半導體未來發展，李國鼎科技發展基金會將舉辦「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，邀請台灣半導體產業巨擘，包括：台積電（2330）董事長劉德音、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏電子（2337）董事長吳敏求、日月光半導體執行長吳田玉齊聚一堂，發表專題演講並參與專題討論。

李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊電子（5388）董事長王伯元親自出任論壇主席，鈺創科技（5351）董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，希望透過論壇共同探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長之契機。這場重量級的李國鼎紀念論壇將於12月3日登場。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎先生對台灣的經濟、產業、科技甚至創投產業的發展都有深遠的影響，他主導台灣由早期的農業經濟轉變為工業經濟、再從工業經濟走向科技經濟，並一手主導成立新竹科學園區，他對台灣的經濟發展是密不可分，他也推動台灣最重要的半導體產業，台灣的半導體產值，去年已達到3.2兆元，今年將成長至4.1兆元，是全球第二大半導體產值國家，僅次於美國，產業發展前景仍值得期待。

李國鼎科技發展基金會董事暨論壇召集人盧超群也表示，李國鼎先生是全球科技的先驅，更是台灣半導體產業的推手，台積電創辦人張忠謀也曾說，沒有李國鼎就沒有台積電的誔生。

盧超群回憶說，他跟李國鼎資政在1990年在美國見面，當時李國鼎對盧超群說，你不要在美國錦上添花，而要回台灣雪中送炭。盧超群說，2004年時台灣半導體產業從零星產值，走到一兆元產值；2014年台灣半導體產業產值突破二兆元；去年全球疫情爆發，我們非常擔心台灣經濟發展，但去年台灣半導體產值突破三兆元，今年我們預測半導體產值將超過4兆元以上。

盧超群並表示，台灣半導體未來的發展，主要著重於的下游的應用端發展，其中，主要的應用包括第一大是高速運算、第二是AI相關產業、第三是元宇宙領域的發展、第四大是5G及太空通訊相關、最後則是半導體本身的異質整合。

盧超群進一步指出，此次舉辦「台灣半導體、世紀新布局」李國鼎紀念論壇，屆時包括希望透過邀集各界專家齊聚一堂，共思如何確保當前優勢與榮景，並再創高峰，以令台灣在未來數十年之後，依舊是太平洋上最耀眼的矽島。