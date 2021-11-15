AI驅動高效能運算需求提升 仰賴HBM與CXL優化硬體效能

根據TrendForce最新發表的伺服器報告指出，近幾年受到新興應用的激勵，加速了人工智慧及高效能運算的發展，且伴隨著仰賴機器學習及推論的需求提升，建構出的模型複雜度隨著需求的精細程度有所增加，在計算時須處理的資料量亦隨之增大。

在此情境下，龐大的資料處理量受硬體效能侷限，導致使用者在設備的建置面臨了效能、容量、延遲度以及成本間的取捨問題，從而刺激HBM（High Bandwidth Memory）及CXL（Compute Express Link）的出現。功能上來說，HBM為新型態記憶體，主要協助更多元、高複雜運算而需要的I/O作輔助，而CXL則為使記憶體資源共享的協定，提供xPU更為便捷的應用。

為不受限於傳統記憶體的頻寬束縛，記憶體原廠開發HBM，其結構為基本邏輯顆粒上連接數層的DRAM裸晶，而DRAM裸晶之間以矽通孔及微凸塊3D堆疊達到高頻寬設計，層數又以4層及8層為主流。而以現行世代來看，HBM2e為目前最新的量產世代，單層16Gb的裸晶堆疊4層或8層，使得單顆容量分別為8GB及16GB，頻寬可達410-460GB/s，而下一代HBM3已進入機構件送樣階段，可望於2022年量產。

根據TrendForce觀察，2021年HBM位元需求占整體DRAM市場仍未達1%，主要包含兩大原因：首先是消費級應用因成本考量下幾乎未採用HBM，其次是伺服器市場中作為AI功能的建置低於1%，意即伺服器搭載相關AI運算卡的比重仍小於1%，且多數記憶體仍使用GDDR5(x)、GDDR6來支持其算力。

展望未來，雖然HBM仍在發展期，但隨著應用對AI的依賴度增加（包含模型複雜化來優化AI精準度），需要HBM的加入來支援硬體。其中，以與AI最相關的FPGA和ASIC來看，FPGA產品有Intel的Stratix、Agilex-M以及Xilinx的Versal HBM導入HBM。

而ASIC方面，多數資料中心在AI的建置中，逐漸以自研的ASIC晶片作為發展方向，例如Google的TPU、Tencent的邃思、Baidu的崑崙皆使用HBM。再者，Intel的server CPU Sapphire Rapids亦規劃於2022年底釋出帶HBM的高階版本。TrendForce認為，HBM有助於突破AI發展中受限的硬體頻寬瓶頸，未來市場上將出現更多相關應用。