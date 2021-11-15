台大93周年校慶 蔡明介獲頒台大名譽博士

台大今日(15)上午在校總區綜合體育館舉行創校93年校慶慶祝大會，由本校管中閔校長主持，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓與會。會中致贈名譽博士學位給本校文學院特聘講座教授白先勇與聯發科（2454）董事長蔡明介，以表彰其卓越的成就與貢獻。同時表揚朱宗慶、段行建、劉兆玄等10位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎等多項獎項。

由蔡明介先生擔任董事長的聯發科技，1997 年成立於新竹，現為全球第四大 IC 設計公司。該公司研發的系統單晶片 (SoC) 一年驅動超過 20 億台國際各大品牌的終端裝置，產品線涵蓋行動通訊、智慧家庭、網路與寬頻、物聯網等，奠定我國IC設計產業在全球的重要地位。

白先勇特聘講座教授與大學同學共同創辦《現代文學》雜誌，成為臺灣六十年代最有影響力的文學雜誌，為當時許多作家的創作園地，引領現代主義文學風潮。他吸收西洋現代文學的寫作技巧，融合到中國傳統的表現方式之中，描寫新舊交替時代人物的故事和生活，為當代傑出的文學家，多篇膾炙人口的作品已被翻譯成多國文字和改編為電影、電視劇及舞台劇。

另外，為表揚對本校及社會有傑出貢獻的校友，本年度榮獲傑出校友殊榮者共有10位，分別為人文藝術類：葉文心(歷史系)、朱宗慶(管理學院高階公共管理碩士學位)；學術類：劉立方 (土木系)、張世富(電機系)；工商類：郭聰田(化工系)、米玉傑(電機系)；社會服務類：朱樹勳(醫學系)、段行建(電機系)；綜合類：劉兆玄(化學系)、劉國瑞(電機系)。

在頒發各式學生獎項部分，本校今年頒發「學生社會奉獻特別獎」予關懷社會、發揮利他精神的生物機電工程學系唐偉倫同學、政治學系林語萱同學，以及臺大自閉星雨服務團；頒發臺大優秀青年、傑出表現獎學金，獎勵臺大學子優良的品德與各項優異學習成果；頒發傅鐘獎學金，以鼓勵高中優秀學子進入臺大就讀。

校慶期間，本校各單位另舉辦多元豐富的學生活動、藝文展演及導覽活動，如藝文中心舉辦「噥噥時間交換所」音樂活動、圖書館舉辦「臺靜農先生百廿誕辰紀念特展」、臺大博物館群舉辦「流轉與定格：記憶底深埋的臺大歲月」特展。訪客中心與校史館也安排許多場次的導覽，歡迎各地校友、校內師生及貴賓到校園走走。此外，臺大各學院系所、教職員工亦推出多項慶祝活動，內容包含畢業校友回娘家、學術講座及研討會等。