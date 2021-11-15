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助攻家樂福數位轉型 Meta與家樂福締結為全球戰略夥伴

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

家樂福今日宣布與Meta啟動一項大規模策略合作，將在家樂福集團的九大據點國家，包括法國、義大利、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、比利時、臺灣、阿根廷、巴西展開。這項合作計畫將涵蓋家樂福許多方面的業務，從內部溝通、員工體驗，到顧客關係、數位廣告與型錄數位化、在地溝通與社群商務。計畫將包括多個Meta平台和服務:如 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Workplace 等。

作為家樂福提供最佳數位體驗目標的一部分，Meta將把家樂福納入其行動體驗開發計畫，藉此幫助家樂福建構其行動環境的未來。

為實現顧客體驗數位化，家樂福集團還將與Meta合作，透過WhatsApp和Messenger等平台提供即時且更加個人化的體驗。此外，家樂福將授權店經理使用在地通訊工具，在各服務區啟動Meta平台，以支援加速在地數位行銷。

隨著即時購物和新消費模式的興起，Meta也將支援家樂福運用客製工具和創新格式開發其電子目錄產品。家樂福和Meta已正在合作，藉由 WhatsApp 商務 API 實現促銷數位化。傳單的數位化符合新的消費者期望，根據Ipsos 最近為 Meta 進行的研究，比起紙本型錄，70% 的法國人更喜歡數位傳單。

兩家公司還將在Carrefour Links中開發聯合活動目標與衡量標準。Carrefour Links是家樂福匯集所有零售媒體解決方案的平台，用以提升廣告活動的效能。

家樂福也在其內部溝通策略方面邁出了重要一步，宣布計劃為其32萬名員工部署Meta的商業溝通工具Workplace。Workplace計畫將於全公司與其據點國家逐步推廣。目的是使員工能夠打造社群，並在日常工作中使用社群網路裡熟悉的功能，促進相互溝通，而不論彼此在集團中的職位、業務單位或所在國家。藉由消除孤島、連接彼此，Workplace將使家樂福員工能以更直接聯繫的方式建立關係，並將較多時間投注於現場，為家樂福的顧客服務。

最後，家樂福將開始與Meta探索虛擬實境對於員工培訓可能創造的機會。家樂福集團電子商務、資料與數位轉型執行董事Elodie Perthuisot表示：「與Meta的合作體現了家樂福在科技領域的強力加速發展以及轉型為數位零售公司的決心。家樂福正不斷進化發展，期許更加滿足我們的顧客、員工與合作夥伴的期望。」

Meta全球業務集團副總裁Nicola Mendelsohn表示：「這次合作旨在幫助家樂福創新服務顧客的方式，而我們Meta知道這必須透過讓人員以有系統性的方式相互聯繫才能做到這點。因此，我們很高興這個合作關係不僅涉及我們面向消費者的產品，還包括了 Workplace。」

家樂福 Meta

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