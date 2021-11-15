太陽能廠新晶投控 前三季每股獲利0.49元

今年國內太陽能廠受到上游原物料價格飆漲的影響明顯，其中，太陽能廠新晶投控（3713）今（15）日公布第三季財報，其中，單季每股稅後小虧0.03元，但累計今年前三季每股稅後純益仍維持在0.49元，仍是近幾年最佳表現，明年在標案情況正向下，全年營運展望仍審慎樂觀。

新晶投控今年第一季每股稅後純益約0.27元、第二季每股稅後純益則是0.26元，相對多數太陽能股該公司今年營運表現相對較佳，不過，第三季單季損益表現由盈轉虧，單季小幅虧損約300萬元，第三季每股稅後虧損為0.03元。

該公司累計今年前三季稅後純益為3800萬元，較去年同期呈現轉虧為盈表現，累計今年前三季每股稅後純益則為0.49元，在太陽能廠中，今年前三季每股獲利表現仍較多數廠相對較佳。

此外在標案方面，該公司去年標得台南市政府的防汛道路標案，全部完工後預計可增加25至30MW之發電容量，目前持續建置中，另外，今年新的標案方面，該公司獲得台東水利相關設施的標案，完成建置後的總量也約在30至40MW；另外，也陸續取得軍中的標案，該公司表示，今年底自有發電廠部分約在10MW，但明年隨著各標案陸續進入併網後，預計明年底前，自有發電廠將挑戰30MW以上，對中長期營運將有提升及穩定的效果。