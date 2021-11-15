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高市社宅8800戶 林欽榮：年底前拚5成動工率

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮說明特貿三和社會住宅進度。記者林巧璉／攝影
高雄市副市長林欽榮說明特貿三和社會住宅進度。記者林巧璉／攝影

高雄特貿三歷經3次流標，昨高市府宣布高市南北基地的評選結果，成為全台最大公辦都更案，投資逾750億元。高雄市副市長今在議會聯訪表示，特貿三3家最優申請人都是優質廠商，包括高雄起家的興富發及國揚、國城等3家建設公司。整體S廊道更加完整，北邊有台積電、日月光坐鎮，5GAIoT特貿三則是前店，廠商也都承諾4年動工、5年完工、6年全區完成。

高市近期經濟、建設發展起飛，外界也關注房價高漲狀況，林欽榮表示，亞灣區社會住宅將設於特貿三東側，會有1600戶社宅，明年年底將動工，包括招商、統包。林欽榮也指出，市府絕不允許房價炒作，一定會嚴格查察，同時也會加緊腳步設置社會住宅、安家住宅等，今年年底將有5048戶動工，動工率達5成以上，盡可能在2024、2025年完工。

行政院長蘇貞昌將出席今下午高市左營區崇實安居社宅開工，林欽榮表示，目前高市規畫8800戶社宅，希望能提升至一萬戶，「公共住宅每坪造價約13.5萬元，幾乎與高雄豪宅相同」，將提供青年至少居住6年，特殊狀況可望住12年，在青年事業起步時發揮第一桶金的協助。

林欽榮 社會住宅

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