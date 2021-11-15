群創榮譽董事長段行建 獲頒台大社會服務類傑出校友

群創光電（3481）榮譽董事長暨顧問段行建，今（15）日獲母校台灣大學頒發社會服務類傑出校友，表彰他在擔任群創教育基金會董事長任內，推展國人認識空污問題的教育活動，並以自身罹患惡性肺結節為例，呼籲國人重視空污問題。

以下是段行建獲頒台灣大學社會服務類傑出校友致詞全文：

此次獲選台大傑出校友之殊榮， 我覺得非常驕傲。

我1947年生於北京， 一歲時隨父母來台，家住高雄煉油廠員工宿舍，10歲全家搬至台北。 初中高中均就讀師大附中，1965年進入台大電機系， 1969年畢業，當時台灣高科技仍未起飛， 電機系的課程剛開始從真空管轉往半導體， IC及電子計算機，電腦程式還是用打卡輸入，學校實驗室設備也十分簡陋。

能進入台大電機系在當年是很令人羨慕的， 自覺很幸運也很有自信心，我強烈感覺同學們都很聰明， 也都很用功讀書， 能夠僅靠著讀書本而沒有什麼實驗設備的環境下，把一門非常實際的科學學會了， 造就了很多的優秀工程師及科學家。我到現在還覺得這是一件很神奇的事，老師們的諄諄教誨， 功不可滅。

大學畢業後赴美留學，先後在 University of Rochester 及 Stanford University 取得電機碩士及博士學位後， 旋即進入 Xerox Palo Alto Research Center (PARC)工作， 從事Amorphous Silicon Thin Film Transistor (a-Si TFT)研究工作， 奠定後來返台創業TFT-LCD公司之基礎， 在美國求學及工作期間，老師同學及同事中有很多世界級的科學家及創業者，讓我看到了世界的水平。

1990年應大學同學、也是傑出校友曹興誠之邀，返台創立台灣第一家TFT-LCD公司聯友光電， 當時不但要經營新創公司，還要為極不完整的供應鏈奔波，深深體會創業維艱。 數年後台灣又有幾家面板公司成立，產業架構才漸趨完整。 2001年聯友與達碁合併後，改名友達光電， 我擔任總經理數月後，自請離職另求發展， 未及半年，受鴻海郭台銘董事長之託， 再創立了一家新的面板公司-群創光電。

受鴻海的影響， 群創以創新的「群創經營模式」出發，製造系統產品先行， 替面板生產打開出海口。因為成功的商業模式， 群創業績快速成長， 2016年以破記錄的速度上市，股價也創下了面板產業至今的最高價。 2008-2009年金融海嘯席捲全球， 兩家同業公司陷入經營困境， 尋求合併，2010年三月群創合併了奇美電子及統寶光電兩家公司， 該案是台灣有史以來最大之併購案， 群創也藉此一躍成為世界第三大面板公司。 在業績巔峰時，全年營業額突破5000億台幣，不幸的是受到合併公司的拖累，群創被捲入債務危機及反托拉斯案件的巨額賠款， 直到2014年左右才成功償還大約4000億的債款及賠款， 群創得以再生。

2016年4月鴻海宣佈併購日本Sharp公司， 我於5月提前請辭群創董事長一職， 遠赴Sharp液晶事業部協助快速轉虧為盈， 帶著台灣的經營管理經驗深入日本企業而有所貢獻， 也是我人生難得的經歷。

合併奇美電子以後時需往返於新竹和台南之間， 每從高鐵窗戶望出，空氣一片朦朧，不見遠處景色。已知台灣空污問題比我的認知程度更為嚴重， 在公司內部加強推動節能減排，2017年三月確認肺部有可疑之結節， 同年5月開刀確定為惡性腫瘤， 從此更努力推展國人認識空污問題的教育活動，以”群創教育基金會”之名， 贊助專家學者之空污研究及舉辦空污問題研討會， 同時拍攝了一部教育影片”浮塵之島”， 其後承蒙陳文茜及方念華之電視節目播出， 不勝感激。

最近幾年致力於AI、 IoT及自動化之學習及應用， 未來會持續在智能製造領域貢獻所能， 也希望有機會把AI應用於空污研究領域。

師大附中六年加上台大四年對我一生影響至重，樹立了我一生追循的標準： 終身學習、 勤奮工作、擇難而為、 正直為人、 公平待人、 慷慨助人、 培養興趣、快樂人生。最後鼓勵所有台大同學未來能夠追隨自己的興趣，將所學貢獻國家社會。

段行建 親筆