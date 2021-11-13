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群創連續四年入選 道瓊永續世界與新興市場雙指數

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創光電（3481）(3481)秉持深耕永續經營決心，今(13)日公布連續四屆入選2021年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)之「道瓊永續世界指數(World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(Emerging Markets Index)」兩項殊榮，且排名社會面向評分大中華面板業第一，名列國際標竿企業之列。

群創重視ESG (環境、社會與公司治理)三構面平衡發展，本年道瓊永續指數評鑑結果顯示群創在電子設備儀器原件組別的24項議題中共有6項評鑑成績優異，其中4項包含創新管理(Innovation Management) 、環境報告(Environmental Reporting) 連續四年、社會報告(Social Reporting) 連續兩年及影響力評價(Impact Valuation) 連續三年皆獲滿分一百分評價；而資訊安全(Information Security/ Cybersecurity & System Availability) 及重大性議題分析(Materiality)亦獲評選為組別最高分。

群創董事長暨執行長洪進揚表示：「群創以『永續DNA ‧ 共創美好世界』為永續使命，持續厚植ESG永續文化，為環境、社會及公司治理等發展提供最大貢獻，積極回應員工、投資人以及不同利害關係人的期待。在環保面方面，將持續推進綠色製造，高雄廠今年更取得WEF認證加入燈塔工廠網絡，為公司推動智慧製造多年的一個重要里程碑，並將經驗實際賦能供應商，乃擴展至群創、客戶、供應鏈，攜手共同實踐世界公民責任。」

除顯示科技產業領域，群創亦積極拓展非顯示器新應用領域，群創光電總經理楊柱祥表示:「這些都是落實『轉型再造‧價值躍進』之經營理念成果。群創除了秉持技術淬煉、產品升級外，亦重視員工身心平衡，依建造心安、身安、家安、業安之四安精神，健全職安與員工照護。今年更榮獲多項國際及國家級人力資源大獎，友善職場成效深獲肯定。」

群創在社會面向評分表現優異，尤其本年度的新增人力分析(People Analytics)及策略性人力規劃(Strategic Workforce Planning)題目獲得評審滿分肯定。此充份展現群創以彈性策略、創新思維的經營方針，全面深化企業數位轉型，並以人為本為核心，強化人力結構的穩定，達成公司正向經營發展。在人力分析面向，率先推出「一站式求職」Line@行動招募平台，並搭配AI面談分析系統與內建資料庫，求職者在家即可安心享受無接觸的一站式求職服務，將招募作業智能化，並全面提升作業效益。

展望未來，群創持續推動核心競爭力的同時，亦帶動供應商、員工、客戶等合作夥伴，共同落實企業社會責任，積極實踐聯合國永續發展目標，秉持創新永續作為，開創共好共榮新格局。

群創 求職

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