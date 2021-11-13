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在APEC獨提晶片短缺議題 張忠謀：使用方低估需求所致

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀今（13）日透露，他在APEC經濟領袖會議中直言，晶片短缺是使用晶片的一方低估需求，而非製造方。他也以晶片短缺為例，闡述自由貿易、自由競爭的自由市場，仍舊是解決此類短缺或過剩議題的最佳方案。

2021年APEC領袖代表張忠謀，今日協同出席在總統府的「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，並偕同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國安會副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長吳尚年等人說明。

張忠謀提及，APEC成員過去透過自由貿易蓬勃發展，但相較於過去，但最近的自由貿易似乎多了一些條件，我方相信大部分條件有不良的後果，並堅信只受限於「關鍵性國家安全需求」的自由貿易，才是實現成員供應鏈韌性與繁榮興盛的康莊大道。 

張忠謀接著提到供應鏈韌性問題，他表示半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論，晶片短缺的情況，是需求遭到低估、天然災害、物流壅塞與數位需求激增等因素，所匯集而成。他強調，實際上這是「用晶片的」低估需求，而非「製造晶片的」低估用的需求

張忠謀強調，雖然任何關鍵零組件短缺都是嚴重問題，然而自由貿易、自由競爭的自由市場，仍舊是最好的解決方案。她說，為因應近期晶片短缺，而大幅提升製造產能，半導體業大家都在大幅提升製造產能，這個事實正好體現我方認為自由市場，是解決短缺或過剩問題的最佳方案。

張忠謀也在問答階段強調，在會議過程中，他是唯一提到晶片短缺議題的領袖或領袖代表。他說，在晶片短缺議題，任何政府都還沒採取什麼有效行動時，private sector（私部門）很快就增加產能，因為私部門在自由市場的環境下，很快就能馬上增加產能。

晶片 張忠謀 自由貿易

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