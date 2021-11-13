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張忠謀：台灣條件相當好 「有希望」加入CPTPP

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
我國領袖代表台積電創辦人張忠謀以視訊方式參加2021年亞太經濟合作經濟領袖會議。圖／總統府提供
我國領袖代表台積電創辦人張忠謀以視訊方式參加2021年亞太經濟合作經濟領袖會議。圖／總統府提供

對於我國申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台積電（2330）創辦人張忠謀今（13）日對此表示，他感覺台灣有相當好的條件加入，但有「阻力」，「也許不能說很有希望」，但「有希望」能加入CPTPP。

今年APEC領袖代表張忠謀，今日協同出席在總統府的「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，並偕同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國安會副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長吳尚年等人說明。

在媒體提問時，對於我國加入CPTPP的判斷是樂觀或悲觀，過程中其他APEC會員國對於我國申請加入CPTPP反應為何？張忠謀直言，他其實很願意說他的感想，但是這個（問題）與APEC領袖會議無關。

張忠謀接著說，他的感想是台灣很有條件加入，「但有別的阻力」。他強調，他實在不敢講到底有幾成把握能加入，「我們是有阻力，但我們條件相當好」，他認為「台灣應該是可以很有⋯也許不能說很有希望」，而是「有希望」能加入CPTPP。

CPTPP 張忠謀 APEC

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