COMPUTEX 2022 搶攻全球企業IT支出4.5兆美元商機
全球新冠肺炎疫情趨緩，國際大型展會陸續恢復舉辦，COMPUTEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，COMPUTEX TAIPEI 2022實體展，2022年5月24日至27日於台北南港展覽館一、二館登場，聚焦未來數位社會科技產品趨勢。
市調機構Gartner研究報告顯示，2022年全球IT（資訊科技）支出上看4.5兆美元，比2021年成長5.5%，在新常態環境中，基礎設施軟體支出將持續超過應用軟體支出。
COMPUTEX是全球ICT設備重點B2B展覽之一，為協助廠商拓展國際市場，突破時間與空間限制，TCA將從2021年12月起，以線上線下方式舉辦COMPUTEX 2022年度系列論壇，並規劃資訊安全、智慧科技、5G/B5G、Metaverse（元宇宙）等各類應用領域主題，邀請產業專家與相關業者同台發表最新趨勢。
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