快訊

第四度訪台！台宏建交80周年 宏都拉斯總統晚間抵達

大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

COMPUTEX 2022 搶攻全球企業IT支出4.5兆美元商機

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

全球新冠肺炎疫情趨緩，國際大型展會陸續恢復舉辦，COMPUTEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，COMPUTEX TAIPEI 2022實體展，2022年5月24日至27日於台北南港展覽館一、二館登場，聚焦未來數位社會科技產品趨勢。

市調機構Gartner研究報告顯示，2022年全球IT（資訊科技）支出上看4.5兆美元，比2021年成長5.5%，在新常態環境中，基礎設施軟體支出將持續超過應用軟體支出。

COMPUTEX是全球ICT設備重點B2B展覽之一，為協助廠商拓展國際市場，突破時間與空間限制，TCA將從2021年12月起，以線上線下方式舉辦COMPUTEX 2022年度系列論壇，並規劃資訊安全、智慧科技、5G/B5G、Metaverse（元宇宙）等各類應用領域主題，邀請產業專家與相關業者同台發表最新趨勢。

軟體 5G

延伸閱讀

點擊遊戲《我叫美乃滋3》公開Steam頁面 點爆滑鼠拓展蛋黃醬宇宙！

鬼斧神工！天文迷在《Minecraft》中打造「類星體」重現宇宙之美

元宇宙吹向教育界 世新大學470坪「智能攝製基地」落成

元宇宙究竟是假議題還是投資股票的大商機

相關新聞

台積電加速全球擴張計劃 將削弱其高毛利優勢

11月11日，索尼半導體解決方案和台積電聯合宣佈，台積電將在日本熊本縣設立子公司日本先進半導體製造公司...

星國抗疫臨時醫院火速布建 台灣新創「智慧按鈕」助攻

新加坡衛生部徵用F1一級方程式維修站大樓，做為新冠肺炎病患的臨時醫療院所（ COVID-19 Treatment Fac...

十銓科技工業級記憶體及固態硬碟 獲第30屆台灣精品獎

記憶體品牌暨模組廠十銓科技今日宣布，該公司具專利散熱技術的工業級M.2 PCIe固態硬碟N75G-M80，以及採用最新寬...

矽力董座：2022年伺服器車用需求保持暢旺

矽力-KY（6415）今（12）日召開法說，董事長陳偉提到，第3季毛利率提升來自新產品推廣帶動，第4季毛利率雖受工端有加...

廣達財報超亮眼！Q3 EPS 2.43元 創十年來單季新高

廣達（2382）今（12）日舉辦線上法說會，雖然遇到缺料影響，但廣達財報仍然繳出亮眼成績單，在本業持穩、業外進駐下，廣達...

英業達第三季稅後純益28億元 季增147%

英業達（2356）今（12）日公布2021年第三季稅後純益28億元，季增147%，年增45%，每股純益（EPS）0.78...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。