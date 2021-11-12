竹科竹南園區8,297坪廠房公開標售 12月22日開標

松瑞製藥委託第一太平戴維斯辦理新竹科學園區竹南園區廠房公開標售，標的位於苗栗縣竹南鎮的竹南園區，坐落25米寬的科研路上，基地面積6,050坪，建物總面積8,297坪，規劃為辦公、研發、生產與倉儲空間等多種功能，可立即進駐使用，開標日為12月22日。

出口帶動以及科技業表現亮眼下，工業不動產交易熱絡，今年前10月大型工業不動產的交易金額已突破千億元，達到1049億元。剛性需求推動下，全台工業土地與工業不動產迎來新一波的漲價動能，據第一太平戴維斯調查，上半年幾個主要工業區的平均地價漲幅即達8%，特別是在北台灣的桃園、新竹以及台中地區。工業土地價格攀升使得不少科技大廠紛紛跨區選址，往中南部土地單價相對便宜的工業區設立新廠，或者鎖定科學園區和科技產業園區（原稱加工出口區），以節省龐大土地成本。目前全台科學園區的進駐率約9成，其中北部的新竹園區、竹南園區以及台中園區的土地出租率更達百分之百，進駐機會一位難求。

竹南園區占地123公頃，距離竹科不到20公里，是最近的科學園區，交通便利下，使得竹南科學園區成為竹科廠商的擴廠首選區域。園區內以光電、太陽能、面板與生技醫藥為主，面板大廠群創、半導體供應鏈的中美矽晶、環球晶圓等大廠都在本區設廠，雖然釋出稀少交易數量有限，近2年仍有數筆大型科技廠房成交，買方以半導體供應鏈廠商最為積極，包括中美矽晶斥資9億元買下兆遠竹南廠、台灣光罩以10億元購置聯合再生1.3萬坪廠房等。

台積電早在2012年布局竹南地區，投入32億元取得擴大竹南科學園區周邊地區特定區14.32公頃的「園區事業專用區」，預計投入3,000億元打造先進封測製造基地，第一期封測廠正在興建中，預計明年將正式啟用，預期台積電的擴廠將進一步牽動半導體產業鏈進駐。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，科學園區的完善機能、廠商群聚性以及土地只租不售的特性，是吸引廠商進駐的主要關鍵。本次標售的竹南園區廠房，土地月租金每坪不到100元，相較於周圍的工業區目前土地行情已經上漲到每坪15-20萬元，選擇進駐科學園區建廠可大幅降低土地成本。本案建築物於2015年方完工，建物新穎，可即刻使用；此外，基地內更留有1,500坪以上的空地，未來可視需要再行規劃興建二期廠房，預期將會吸引科學園區廠商及有意進駐園區的科技業、生技醫藥業的廠商積極評估。