日月光高雄廠 通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證

日月光（3711）高雄廠於2021年10月，通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證，成為全台第一家取得驗證的半導體封測廠商，今（12）日於第7屆環境技術研究合作期中發表會現場，由驗證單位SGS台灣暨東亞區資深副總裁黃世忠，頒發證書予日月光集團高雄廠資深副總周光春，代表綠色水管理推動的成效卓越，更獲國際驗證的肯定。

日月光表示，發表會同步分享七件專案，循環用水也為產學合作探討的重點之一，日月光攜手校園，持續精進製程水回收再用的處理能力，竭力減少對環境的衝擊，貫徹綠色企業創新思維。

日月光指出，高雄廠積極推動水資源保護及循環再用，以具體行動實踐水資源的永續管理，秉持「資源循環」、「節能減碳」、「珍惜生態」理念，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），致力達到經濟、環境的雙贏；如今，ISO 46001的導入，推動公司建立商業行為的用水指標，藉由重大用水設備的檢視、評估與改善，達到水資源管理、風險盤點及需求優化，逐步優化水資源利用效率，展現企業投入企業社會責任的決心及領導力。

日月光進一步說，今年五月，氣候變遷的威脅為業界帶來56年來最嚴峻的挑戰，全台水情亮起紅燈，日月光高雄廠訂定相關調適策略，包括資訊掌握、開源、節流、調度－積極提升用水效率；中水回收廠的建置，目前高雄全廠3分之2使用經處理的回收再生水，不僅有效減少自來水用量，彈性因應用水短缺的營運衝擊，更將資源提供民生使用，以永續用水的思維與經驗，與民眾共同面對缺水課題。