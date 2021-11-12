台積電加速全球擴張計劃 將削弱其高毛利優勢

集微網消息，全球最大的晶片製造商台積電正在加速全球擴廠。



11月11日，索尼半導體解決方案和台積電聯合宣佈，台積電將在日本熊本縣設立子公司日本先進半導體製造公司，將提供22nm和28nm工藝的初始技術。

而台積電在其它地方也有建廠的計劃，路透社指出，台積電生産多元化提供了有利的地緣政治對沖，但也使其財務優勢更加脆弱。

路透社提到，台積電生産的電路可以用在iPhone、大眾汽車和PlayStation中。盡管地理覆蓋範圍廣，但台積電是一家典型的本土企業，其大部分代工廠和 57,000名員工中的絕大多數都在台灣。

生產晶片涉及1000多個步驟，這意味著最好將所有活動部件保持在一起。台積電嚴格控制的工廠是世界上效率最高、利潤最高的工廠之一，過去三年平均每年産生近50%的毛利率。這使其能夠領先於同行，並投入資金開發下一代産品。

然而，全球晶片短缺加上政府推動技術自給自足，威脅到了現狀。除了日本，台積電還在美國談判，以建立多達六個代工企業，此外，台積電還可能在歐洲建廠。

台積電創始人張忠謀曾警告說，政府將晶片製造帶到本土的努力可能會推高成本並減緩技術進步。

台積電強調其目標是將長期毛利率保持在50%以上，但所有新投資都意味著可能不得不付出一些代價。根據Refinitiv，其股價較競爭對手高出23倍，遠高於三星的11倍和英特爾的13倍。而現在，這個巨大的差距將開始縮小。