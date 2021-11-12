東捷資訊前三季每股賺2.21元 營收、獲利、EPS同創新高

東捷資訊（6697）今年前三季合併營收10.46億元，年增22.75%，毛利率14.5%，年增0.59個百分點，稅後純益0.6億元，年增17.04%，EPS達 2.21元，優於去年同期1.88元；營收、獲利與EPS表現都創歷年同期新高。

後疫情時代催動製造業全力發展智慧製造、AI、大數據分析等應用，東捷資訊看準製造業於生產過程中的關鍵系統需求，全力推廣製造執行系統(MES)與協助客戶打造即時可視化的智慧戰情室，助企業提升管理與生產效能，加速數位轉型。

東捷資訊表示，製造業掀起數位轉型浪潮，在整個 IoT應用更需嚴格的資安管控；東捷資訊不僅提供IT管理層的資安顧問服務，更提供OT設備層資安解決方案，協助企業掌握亦輕忽的OT設備層潛在威脅，提升製造業產線資安防禦，已吸引不少客戶陸續洽談合作。

目前東捷資訊已為集團主要生產線進行OT設備層資安全面盤點，強化最新關鍵基礎設施及產品生產設備進行資安檢測，預計導入產線數據安全解決方案企業二線安全監控中心，提供OT 資安檢測、OT 資安解決方案、OT 場域監控防禦，提升工廠資安防護能力，及早發掘惡意潛伏，降低人力投入與提升應變能力。

除現有客戶外，東捷資訊在新客戶開發也大有斬獲，近期已取得知名觸控面板製造商、汽車製造製造商等系統建置／升級專案，預計將陸續加入貢獻。