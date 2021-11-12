三大產品推升 英業達2022年營收兩位數成長

英業達（2356）今（12）日舉行線上法說會，總經理巫永財表示，2021年第四季業績將持平第三季，2021全年營收還是成長，至於2022年？他說，三大產品線都將成長，2022年整體營收將兩位數成長。

巫永財表示，包括筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線，在2022年都將成長，雖然大家都懷疑筆電的成長性，但是筆電每年仍有2.1億到2.3億台的水準，英業達以消費筆電占比較高，再來是電競筆電，最後是商用筆電。

至於伺服器2022年仍是有較大幅度的成長，智慧裝置也成長，推升2022年整體營收有兩位數成長，至於毛利率方面，則要持續努力，因為有缺料問題的衝擊。

在缺料方面，巫永財說，半導體最近兩個月改善5%，但是電源與音訊等IC，欠了快三個月，目前包括筆電與伺服器的訂單還是很強，都在拼命追料，預期2022年第一季、第二季缺料會小幅紓解，但是筆電要使用1500個零件，伺服器要使用3500個零件，缺一個都不行，壓力還是很大。

英業達伺服器事業群總經理蔡枝安則表示，2022年雲端伺服器還是高成長，企業伺服器則是持平或個位數成長。雖然英特爾與AMD明年將推出新的伺服器平台，但這不是驅動明年伺服器成長的主要因素，驅動成長的主因，應該是其他應用所造成的成長，也就是雲端服務供應商（CSP）的資料中心會驅動成長，至於英特爾與AMD新平台是在2022年下半年推出，真正大量使用將落在2023年。