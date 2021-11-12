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劉揚偉：明年上半年電動巴士率先銷售 並將在中東設廠

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

針對2022年上半年電動車（EV）的展望？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（12）日在線上法說會表示，電動巴士將於2022年上半年在台灣開始銷售，開啟鴻海整車正式銷售的模式，同時，與Gogoro將在中國大陸建立電池模組與換電站，鴻海今年來自電動車零組件的營收超過百億元，明年將更進一步擴大。另外，北美市場對車用電子需求大，鴻海將把墨西哥工廠的產能擴大，配合客戶需求。

在EV整車製造方面，劉揚偉說，2022年第3季將在美國生產EV，較2023年底原定的目標，提前一年，透過營運本地化（BOL）佈局車用製造，達到雙贏，泰國年底前設立合資公司，2022年下半年建廠，2022年下半年將在中東地區展開。

劉揚偉強調，透過BOL來佈局區域製造，使得營運與供應鏈在地化，達到雙贏，讓本地公司一起參與營運，共享成果，擴大下游出海口，增加零組件市場份額，共同合作，共創價值，達到我們目標。墨西哥2022年上半年，將量產汽車零組件，Lordstown在2022年第三季量產，貢獻營收。

至於鴻海與泰國PTT將在今年底合資，鴻海持股四成，2023年生產５萬台EV，每年生產15萬台。中國大陸與吉利控股今年底開始營運，印尼今年底有明確進展，下一步在中東印度歐洲，與當地廠商合作，服務當地市場。

鴻海 劉揚偉 中東 電動車

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