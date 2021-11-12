扶植5G尖兵 遠傳與亞東科技大學發表「產學合作成果展」

遠傳（4904）扶植5G技術尖兵不遺餘力，今（12）日攜手亞東科技大學舉辦「2021年產學合作成果展」，展示全球最夯的5G技術概念性驗證(POC; Proof of Concept)，包含結合5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、AR/VR/MR技術，打造元宇宙、無人機智慧交通、金字塔3D全息投影等黑科技應用，展現充沛的產學合作能量，更為台灣5G產業注入研發動能。

遠傳電信網路暨技術群執行副總經理饒仲華博士表示：「遠傳長期投入新科技人才培育，很高興與亞東科技大學的產學合作邁入10餘年，共同培育出數百位優秀的資通訊人才，已在各個領域發光發熱。5G世代著眼於如何融合最新技術，打造不同垂直產業的創新應用，因此更需培養具備創新思維、掌握最新科技動脈的優質人才。遠傳將持續引進豐沛的業界資源，強化學生的技術實力、產業知識與實務操作，為新科技傳承善盡一份心力」。

本次成果展中的「5G元宇宙：虛實混合新世界」概念性應用，遠傳與亞東科技大學合力建造一棟6層樓的虛擬智慧大樓，透過5G結合AI、VR/MR與手勢辨識技術，使用者戴上VR眼鏡即可走入虛擬智慧大樓，自由穿梭不同樓層，享受各項設施的沉浸式體驗，例如在健身房運動、進入展示間聆聽導覽，或是前往遠傳friDay電影院欣賞一部自選影片。「金字塔3D全息投影」應用，將全息投影結合5G智慧診療，透過3D虛擬全息投影技術，無需透過AR/VR或手機等裝置，一顆會跳動的3D仿生心臟即躍然眼前，降低醫病溝通隔閡，令人耳目一新。