快訊

直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

又是小開？超跑惡少第3人父母道歉：我們是「負」二代

扶植5G尖兵 遠傳與亞東科技大學發表「產學合作成果展」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳（4904）扶植5G技術尖兵不遺餘力，今（12）日攜手亞東科技大學舉辦「2021年產學合作成果展」，展示全球最夯的5G技術概念性驗證(POC; Proof of Concept)，包含結合5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、AR/VR/MR技術，打造元宇宙、無人機智慧交通、金字塔3D全息投影等黑科技應用，展現充沛的產學合作能量，更為台灣5G產業注入研發動能。

遠傳電信網路暨技術群執行副總經理饒仲華博士表示：「遠傳長期投入新科技人才培育，很高興與亞東科技大學的產學合作邁入10餘年，共同培育出數百位優秀的資通訊人才，已在各個領域發光發熱。5G世代著眼於如何融合最新技術，打造不同垂直產業的創新應用，因此更需培養具備創新思維、掌握最新科技動脈的優質人才。遠傳將持續引進豐沛的業界資源，強化學生的技術實力、產業知識與實務操作，為新科技傳承善盡一份心力」。

本次成果展中的「5G元宇宙：虛實混合新世界」概念性應用，遠傳與亞東科技大學合力建造一棟6層樓的虛擬智慧大樓，透過5G結合AI、VR/MR與手勢辨識技術，使用者戴上VR眼鏡即可走入虛擬智慧大樓，自由穿梭不同樓層，享受各項設施的沉浸式體驗，例如在健身房運動、進入展示間聆聽導覽，或是前往遠傳friDay電影院欣賞一部自選影片。「金字塔3D全息投影」應用，將全息投影結合5G智慧診療，透過3D虛擬全息投影技術，無需透過AR/VR或手機等裝置，一顆會跳動的3D仿生心臟即躍然眼前，降低醫病溝通隔閡，令人耳目一新。

5G 遠傳電信 VR

延伸閱讀

和碩元宇宙業務 明年爆發

舒緩內湖塞車！交通部試驗企業共乘機制 七成有意願

電信雙11拚場！遠傳購機1+1 台灣大送最高5,000 momo幣

遠傳friDay影音雙11限時優惠買1送1 院線片搶先在家看

相關新聞

智慧醫療大放光芒 台灣第2座護國神山就將出現

當通訊資訊科技與醫療產業相結合，一個新名詞「智慧醫療」（smart medical）因此產生。廣達創辦人林百里先生日前表示，智慧醫療將會是台灣的第2座護國神山。

2022年半導體產業發展趨勢：供需失衡引發產能排擠 新興應用持續驅動需求

在全球疫情及中美貿易戰夾擊之下，今年半導體產業很「精彩」，市場分析師預估明年2022也不遑多讓。總體而言，自2019年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺

前HTC團隊做出最佳安卓機 人才為何進Google變更強？

過去被形容為「雷聲大、雨點小」的Google Pixel手機，推出五年來，在北美市占僅不到2％。但今年10月剛推出的最新系列手機Pixel 6，卻頗有挑戰蘋果和三星兩大手機巨頭的意味。

張忠謀50分鐘演講精華》商業模式＋絕望策略，助台積電長成護國神山

張忠謀公布1998年9月7日的台積電唯一策略「手寫稿」，那時候是公司治理機密，距離現在20幾年，現在公開。

十銓科技工業級記憶體及固態硬碟 獲第30屆台灣精品獎

記憶體品牌暨模組廠十銓科技今日宣布，該公司具專利散熱技術的工業級M.2 PCIe固態硬碟N75G-M80，以及採用最新寬...

矽力董座：2022年伺服器車用需求保持暢旺

矽力-KY（6415）今（12）日召開法說，董事長陳偉提到，第3季毛利率提升來自新產品推廣帶動，第4季毛利率雖受工端有加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。