威剛推出新世代內容創作者解決方案與線上創意桌布活動

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）推出針對內容創作者的新世代產品及線上創意桌布活動。根據市調機構統計，創作者市場規模以每兩年翻倍的速度成長，預估2021年底可達到13.8億美元的市場規模。有鑑於此，威剛持續以”Build to Create”的精神，為內容創作者打造深度解決方案，包含最新的LEGEND傳奇系列固態硬碟、DDR5 4800MT/s 記憶體模組和SD 7.0 Express記憶卡，提供最新、高規格的全方位創作配備。

威剛DDR5 U-DIMM記憶體模組有更大資料傳輸頻寬、獨立PMIC電源模組、內建on-die ECC糾錯功能，以及4800MT/s原生速度和8/16/32GB主流容量，成為新世代記憶體模組新標準，相較於DDR4記憶體模組更能讓每個CPU核心分配到更多頻寬資源，大幅提升電腦的整體運算性能表現。在多元宇宙的虛實創作浪潮下，DDR5 U-DIMM記憶體模組標誌著高速、省電能力，為創作者提供又快又可靠的記憶體裝置。

威剛推出最新LEGEND系列固態硬碟，包括PCIe 4.0介面的LEGEND 840與PCIe 3.0介面的LEGEND 750和LEGEND 740，對於高複雜度的讀寫工作具有相當優異的效能。LEGEND 840搭載新世代傳輸介面PCIe Gen4 x4，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度可達每秒5,000/4,500MB，並可完全向下相容PCIe 3.0平台。LEGEND 750與740皆搭載PCIe Gen3 x4傳輸介面，符合NVMe 1.3標準，連續讀寫速度分別達到每秒3,500/3,000MB與2,500/2,000MB，相容於輕薄筆電，並支援最新Intel與AMD平台。

Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express 記憶卡，符合SD協會最新的SD 7.0標準，兼具PCIe與NVMe高速協定，能以PCIe Gen3 x1的速度進行資料存取，宛如一張微型固態硬碟，連續讀寫效能高達800/700MB/s，進行檔案高速傳輸與影像後製，讓創意靈感不受空間與設備限制。另外，HM800 3.5吋外接式硬碟提供高達8TB的海量儲存，並具備多重加密功能，是創作者存放影音暫存檔、無損音樂、動態素材最安心的資料庫。