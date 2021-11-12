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NB需求仍強 廣達估Q4筆電出貨季增10%以上

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

廣達（2382）今（12）日舉辦線上法說會，廣達表示，NB第四季需求仍強，在產能利用率拉高下，預估筆電出貨將季增10%以上，但出貨仍要視料況而定，伺服器同樣面臨缺料，但仍目標全年維持雙位數成長。

廣達副董梁次震表示，零組件何時不再缺料這個很難預估，尤其是半導體零件，有的零組件預估到明年12月就會緩解，「但是這很難估」，還是要再看客戶聖誕旺季的銷售狀況。

雖然遇到缺料影響，但廣達財報仍然繳出亮眼成績單，在本業持穩、業外進駐下，廣達單季淨利歸屬於母公司業主為93.72億元，年增19.1%、季增18.6%，每股純益為2.43元，優於去年同期的2.04元與第二季的2.05元，獲利創十年來單季新高。

累計前三季廣達淨利歸屬於母公司業主為243.7億元，年增45.9%，每股純益為6.32元，同步改寫歷史新高。

廣達 財報

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