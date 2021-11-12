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十銓科技工業級記憶體及固態硬碟 獲第30屆台灣精品獎

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
十銓新推出的固態硬碟及DRAM模組，獲台灣精品獎肯定。圖/十銓提供
十銓新推出的固態硬碟及DRAM模組，獲台灣精品獎肯定。圖/十銓提供

記憶體品牌暨模組廠十銓科技今日宣布，該公司具專利散熱技術的工業級M.2 PCIe固態硬碟N75G-M80，以及採用最新寬溫技術及專利散熱模組的工業級耐用型記憶體模組DDR4 WT DIMM，於第30屆台灣精品獎中經嚴格評選脫穎而出，獲得專家評審肯定。其專利散熱技術、寬溫應用及沉穩的金屬感設計實力，為十銓工業解決方案摘下二個台灣產品界最高殊榮。

今年5月，十銓的工業級M.2 PCIe固態硬碟N75G-M80獲得台北國際電腦展創新設計獎（Computex d&i Awards），此次再獲台灣精品獎。

被譽為「台灣產業界奧斯卡獎」之稱的台灣精品獎，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，由數百家企業及產品共同角逐大獎。本屆十銓強調以「創新」、「技術」、「功能」及「工藝美學」四大面向兼具的工業級耐用型DDR4記憶體及M.2固態硬碟奪名。

十銓表示，工業級耐用型DDR4寬溫記憶體DDR4 WT DIMM搭載世界首款具備美國及台灣發明專利（美國專利號：US11051392B2；台灣專利號：I703921）的超薄石墨烯銅散熱模組，厚度低於1毫米的散熱片能大幅降低因高速且24小時持續運作下產生熱能進而影響記憶體表現的困擾，能有效提升記憶體散熱效率並延長IC壽命，提供高速資料傳輸時的絕佳穩定性。除專利散熱模組外，DDR4 WT DIMM亦採用最新超寬溫技術，使產品能於-40°C（-40°F）∼95°C（203°F）的嚴苛工作環境中維持高速、高耐用及高穩定性的優異表現。

至於工業級耐用型N75G-M80 M.2固態硬碟採用DRAM緩存晶片，加速固態硬碟讀取速度，亦搭配具美國及台灣發明專利的超薄石墨烯銅散熱片，結合石墨烯極佳的熱傳導及輻射特性與銅優異的高熱容特質，為固態硬碟提升高達9%熱散熱效率，而N75G-M80的極薄本體不僅於各式主機板上皆能避免安裝機構干涉問題，輕薄體積更符合工業設備在5G、AIoT與邊緣運算等安裝空間有限的應用需求。

十銓強調，工業級耐用型DDR4記憶體及M.2固態硬碟以研發實力及優異穩定性與效能於工控領域榮獲大獎、實至名歸，並將持續以創新技術追求工控產品效能極限，全面啟動工業應用領域多元解決方案。

固態硬碟 記憶體模組

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