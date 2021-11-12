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矽力董座：2022年伺服器車用需求保持暢旺

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
矽力-KY今日召開法說，董事長陳偉提到，目前看待2022年伺服器、車用等需求保持暢旺。報系資料照
矽力-KY今日召開法說，董事長陳偉提到，目前看待2022年伺服器、車用等需求保持暢旺。報系資料照

矽力-KY（6415）今（12）日召開法說，董事長陳偉提到，第3季毛利率提升來自新產品推廣帶動，第4季毛利率雖受工端有加價情況波動，但產品組合仍有利毛利率，目前看待2022年伺服器、車用等需求保持暢旺。

回顧第3季，陳偉說，雖然Chromebook需求修正但高階商用NB需求旺盛帶動相關需求仍穩健，伺服器開始放量也有助於毛利率，工業產品第3季需求增加很多，稍稍供不應求，上述都帶動毛利比預期好。

陳偉說，第4季看來消費產品因受限產能更集中高毛利產品，工業其次，汽車仍在復甦增加約1-2%，但整體放量非常快。

對第4季營運，陳偉說，因為產能吃緊工廠端有加價情況，對毛利率難免有波動，但終端產品有利於毛利，因為雲端許多產品去年designIn後開始增加，工業產品也放量。

展望2022年，他提到，目前看來市場層面終端市場對產品需求還是非常旺盛，如消費NB以及電視、平面顯示的PMIC仍吃緊，雖然終端需求下降但因為PMIC吃緊所以看來仍旺，明年汽車、伺服器以及SSD的需求保持旺盛，汽車與5G設備以及儲存產品保持旺盛，工業也是。

毛利率

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