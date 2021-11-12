快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

Disney+重磅登台 台灣大推夢幻資費方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

迎接Disney++在台精彩上線，台灣大哥大（3045）今（12）日隆重推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案，不論是新申辦或續約，或是既有用戶加掛看Disney+，都可享有貼心帳單減免優惠，其中申辦Disney+台灣大哥大「好速成双」方案，合約期間最高可省將近6萬元。

此外，台灣大哥大也指出，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6,500元，最高回饋更可超過2萬momo幣，搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮，將Disney+內容所創造的歡樂與感動傳遞給台灣的用戶。此外，全台首間Disney+主題門市，即日起在台北信義威秀直營門市登場，讓影迷親身體驗Disney+的夢幻魅力。

今日台灣大總經理林之晨與凱擘總經理王鴻紳，分別以Disney+在台合作電信營運商及數位有線電視營運商之姿，現身記者會一同宣布Disney+方案正式上市，Disney+ 1,200部電影和16,000集以上強檔影集同步強勢登場。

另外，台灣大哥大斥資百萬將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，即日起開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝。門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。

台灣大總經理林之晨表示，很高興能與國際頂尖OTT平台Disney+聯手，把一個又一個的好故事，說給台灣1到100歲用戶聼，台灣大在轉型科技電信公司的路上，屢屢與世界級夥伴合作，把全球優質的生活體驗，用輕鬆無負擔的方式，帶進台灣用戶的食衣住行育樂當中。台灣大擁有超過七百萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成双」的全方位上網服務，給所有台灣大Disney+用戶優異的連線觀影品質。

Disney+ 台灣大哥大 有線電視

延伸閱讀

台灣大哥大、凱擘大寬頻在台推出Disney+專屬方案 最多省近6萬

Disney+正式在台上線 同樣加入IMAX Enhanced播放格式

台灣大推Disney+夢幻資費 最高省近6萬元

Disney+重磅登台 漫威、皮克斯與Running Man強作不斷

相關新聞

Google Search新增釣魚小遊戲？搜尋「askew」、「PacMan」都有驚喜

Google可能在悄悄測試Google Search新功能，當Google Search無法搜尋到與關鍵字詞相關內容時，就會呈現疑似雪怪的角色在冰上釣魚的畫面。

「撞臉」世界名畫？Google讓你比對寵物和歷史名畫有多像

結合旗下Arts & Culture資料內容，Google宣布推出結合人工智慧比對方式，讓使用者能透過新增家的寵物肖像 (Pet Portraits)自行上傳居家寵物照片，藉此尋找是否與歷史名畫作品「撞臉」。

Disney+重磅登台 台灣大推夢幻資費方案

迎接Disney+在台精彩上線，台灣大哥大（3045）今（12）日隆重推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案，不論是新申...

技嘉多款筆電 獲2022台灣精品獎肯定

譽有台灣產業界奧斯卡獎美名，第30屆台灣精品獎獲獎名單出爐！技嘉（2376）筆電於上萬件參賽作品中突圍而出，由AERO ...

微星筆電、顯示器等16項產品 獲2022 CES創新獎

MSI微星（2377）科技為全球電競、設計和商務硬體解決方案的標竿品牌，今天宣布旗下顯示器、主機板、顯示卡、桌上型電腦、...

讓VTuber「絆愛」更像真人 LINE打造即時互動語音對話系統

在持續精進旗下人工智慧Clova技術之下，LINE在稍早舉辦的LINE Developer Day 2021活動中，宣布以今年6月推出對應GPT-3規模等級的HyperClova為基礎，打造可自然互動的語音對話系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。