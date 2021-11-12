Disney+重磅登台 台灣大推夢幻資費方案

迎接Disney++在台精彩上線，台灣大哥大（3045）今（12）日隆重推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案，不論是新申辦或續約，或是既有用戶加掛看Disney+，都可享有貼心帳單減免優惠，其中申辦Disney+台灣大哥大「好速成双」方案，合約期間最高可省將近6萬元。

此外，台灣大哥大也指出，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6,500元，最高回饋更可超過2萬momo幣，搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮，將Disney+內容所創造的歡樂與感動傳遞給台灣的用戶。此外，全台首間Disney+主題門市，即日起在台北信義威秀直營門市登場，讓影迷親身體驗Disney+的夢幻魅力。

今日台灣大總經理林之晨與凱擘總經理王鴻紳，分別以Disney+在台合作電信營運商及數位有線電視營運商之姿，現身記者會一同宣布Disney+方案正式上市，Disney+ 1,200部電影和16,000集以上強檔影集同步強勢登場。

另外，台灣大哥大斥資百萬將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney+主題門市，即日起開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝。門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。

台灣大總經理林之晨表示，很高興能與國際頂尖OTT平台Disney+聯手，把一個又一個的好故事，說給台灣1到100歲用戶聼，台灣大在轉型科技電信公司的路上，屢屢與世界級夥伴合作，把全球優質的生活體驗，用輕鬆無負擔的方式，帶進台灣用戶的食衣住行育樂當中。台灣大擁有超過七百萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成双」的全方位上網服務，給所有台灣大Disney+用戶優異的連線觀影品質。

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