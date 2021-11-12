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富采財報及展望正面 歐系外資上調目標價至110元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
富采董事長暨總經理李秉傑。報系資料照。
富采董事長暨總經理李秉傑。報系資料照。

台灣LED龍頭富采投控（3714）昨（11）日舉行法說會，由於第三季每股稅後純益1.91元，表現優於市場法人預期，再加上明年Mini LED出貨看好，該公司並明年也具擴產效益，歐系外資最新報告給予優於大盤評等，目標價調升至110元。

富采第三季毛利率24.78%，季增2.03個百分點，營益率10.22%，季增3.44個百分點；第三季稅後純益12.96億元，季增85.14%，第三季每股稅後純益1.91元。累計富采今年前三季營收265.72億元，毛利率 21.18%，營益率 5.12%；稅後純益17.37億元，每股稅後純益 2.56 元。

由於富采第三季業績表現優於市場預期，毛利率及營益率，與今年第二季相較呈現雙率雙升。歐系外資最新報告給予富采「優於大盤」評等，目標價110元。

該外資報告認為，富采毛利率將在2022年進一步改善，加上更好的業績，因此提高了2021年至2023年的EPS預測，加上Mini LED需求健康，價格可望持穩，因此把富采目標價從100元上調到110元。

毛利率

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