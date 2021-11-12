快訊

憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

廣達財報超亮眼！Q3 EPS 2.43元 創十年來單季新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
廣達董事長林百里。報系資料照
廣達董事長林百里。報系資料照

廣達（2382）今（12）日舉辦線上法說會，雖然遇到缺料影響，但廣達財報仍然繳出亮眼成績單，在本業持穩、業外進駐下，廣達單季淨利歸屬於母公司業主為93.72億元，年增19.1%、季增18.6%，每股純益為2.43元，優於去年同期的2.04元與第2季的2.05元，獲利創十年來單季新高。

累計前三季廣達淨利歸屬於母公司業主為243.7億元，年增45.9%，每股純益為6.32元，同步改寫歷史新高。

受惠蘋果推出新款MacBook助攻，廣達10月營收重回千億大關，達1,006.4億元，創今年新高，月增22.6%，年增11.4%。展望本季，法人表示，廣達筆電需求持續強勁，但持續面臨缺料塞港等問題，實際出貨仍要視料況而定，伺服器也同樣面臨缺料問題，但預期今年全年仍維持雙位數成長。

廣達 財報

延伸閱讀

32.73元 陽明躍貨櫃EPS王

中租前三季賺逾一股本 EPS 10.93元

新普上季賺近一股本 EPS 9.82元

宇峻 第3季EPS 2.14元

相關新聞

智慧醫療大放光芒 台灣第2座護國神山就將出現

當通訊資訊科技與醫療產業相結合，一個新名詞「智慧醫療」（smart medical）因此產生。廣達創辦人林百里先生日前表示，智慧醫療將會是台灣的第2座護國神山。

2022年半導體產業發展趨勢：供需失衡引發產能排擠 新興應用持續驅動需求

在全球疫情及中美貿易戰夾擊之下，今年半導體產業很「精彩」，市場分析師預估明年2022也不遑多讓。總體而言，自2019年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺

前HTC團隊做出最佳安卓機 人才為何進Google變更強？

過去被形容為「雷聲大、雨點小」的Google Pixel手機，推出五年來，在北美市占僅不到2％。但今年10月剛推出的最新系列手機Pixel 6，卻頗有挑戰蘋果和三星兩大手機巨頭的意味。

張忠謀50分鐘演講精華》商業模式＋絕望策略，助台積電長成護國神山

張忠謀公布1998年9月7日的台積電唯一策略「手寫稿」，那時候是公司治理機密，距離現在20幾年，現在公開。

廣達財報超亮眼！Q3 EPS 2.43元 創十年來單季新高

廣達（2382）今（12）日舉辦線上法說會，雖然遇到缺料影響，但廣達財報仍然繳出亮眼成績單，在本業持穩、業外進駐下，廣達...

英業達第三季稅後純益28億元 季增147%

英業達（2356）今（12）日公布2021年第三季稅後純益28億元，季增147%，年增45%，每股純益（EPS）0.78...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。