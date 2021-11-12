鴻海第3季稅後純益370億元、年增20％ 歷史同期次高

鴻海（2317）今（12）日公布2021年第三季稅後純益為370億元，是歷史同期次高，年增20％，季增24%。每股純益（EPS） 2.67元，年增20％，為10年來同期新高。

鴻海2021年第3季營收幣1兆4,058億元，年成長9%，創下歷史同期新高，主要還是受惠於智慧型手機強勁的需求。

鴻海2021第三季營收創下同期新高，繳出三率三升的成績單。其中毛利率6.3%、稅後純益370億元、EPS 2.67元。這些表現都優於鴻海的內部預期。

從鴻海2021年前9個月累計來看，營收4.1兆元，也創下同期新高的成績，相較去年同期也是三率三升。毛利率6.05%，比去年同期增加了0.42%。前三季稅後純益949億元，年增達70%，也是鴻海有史以來的同期新高。