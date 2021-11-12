藍天第三季EPS 0.84元 近13季新高
藍天（2362）公告第3季財報，筆電事業在預期成長中完成出貨目標，第3季單季合併營收73.62億元、年增27%、季增16%，單季營收創10年以來新高；營業毛利13.85億元、年增19%；營業利益5.04億元、年增39%，稅後淨利4.97億元、年增135%；單季EPS 0.84元，創13季新高。
藍天前三季合併營業收入193億元、年增31%；營業毛利39.68億元、年增18%；營業利益16.17億元、年增27%，稅後淨利12.06億元，每股盈餘2.03元，每股淨值68.08元。
該公司表示，NB第3季需求力道續強，藍天筆電事業今年藍海機種銷售比重已超越6成，並持續推出利基產品，第3季單季出貨57萬台，年增28%、季增22%；單季營收64億元，年增39%、季增20%，單季出貨數量、銷售金額續創10年新高。今年前三季筆電出貨數量達149萬台，為同期新高水準、年增37%，營收突破164億元，年增39%，營業利益率6.6%，筆電事業今年價量齊揚，表現亮眼。
藍天指出，第4季進入傳統旺季，在雙11以及聖誕節的銷售帶動下，10月份筆電營收月增12%，續創今年新高，加上目前通路庫存水準仍然不高，客戶積極催貨，明年第一季業績依舊會維持高檔，樂觀看待筆電事業價量再登高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言