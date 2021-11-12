今年第3季因長短料問題 全球伺服器出貨僅季增8.5%

DIGITIMES Research統計與分析，2021年第3季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增幅度較7月預估(近1成3)小，僅為8.5%。DIGITIMES Research分析師龔明德預期第4季美系、中系大型資料中心對伺服器需求強勁，並擴大採購搭載新一代CPU的機種，加上第3季因長短料問題致部分需求遞延出貨，第4季全球伺服器出貨量可望小幅季增。

預估第4季雲端資料中心客戶需求強勁，北美四大資料中心包含亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Google以及Facebook合計伺服器需求量將季增近1成，另外，浪潮受惠於中系資料中心如BAT、字節跳動等對伺服器需求增長，出貨將季增逾1成，而IC短缺問題可望較上季緩解，全球伺服器出貨量將季增2.6%。

觀察2021全年全球伺服器出貨，雲端資料中心客戶需求將持續成長，且搭載英特爾(Intel)、超微(AMD)等新CPU的機種帶動部分需求，惟自第2季起IC、零組件短缺影響供應節奏，DIGITIMES Research將整年伺服器出貨量從7月預估成長5.1%下修至4.5%，將近1,700萬台，而上、下半年出貨比例約為46:54。

展望2022年，預期雲端服務、線上平台等需求仍為伺服器出貨成長主力，加上英特爾、超微新一代平台Eagle Stream、第四代Epyc將於下半年逐漸放量，且預估IC短缺問題將於2022年下半進一步紓解，預料2022年全球伺服器出貨將成長逾6%。