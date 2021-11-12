加工處16、18日辦徵才 釋出近1,200個職缺

經濟部加工處為協助企業覓得好人才，舉辦聯合徵才活動，前鎮及楠梓科技園區陸續於16日、18日舉辦現場徵才，共釋出近1200個職缺。此次參加徵才的廠商有日月光（3711）、國巨（2327）、威日光電、和詮科技（6673）等公司

加工處首場徵才活動於前鎮科技園區登場，將於16日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室舉辦。此次參加徵才的廠商有華東科技（8110）、威日光電、和詮科技、組弘科技、昶亨科技（代收履歷）等五家公司，職缺項目包括模具課儲備幹部、電子作業員、品保作業員、倉庫人員、備料人員、操作工等，部分廠商更提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供101個職缺。

第二場徵才活動則於18日上午9時30分至11時30分在楠梓園區內從業員工育樂活動中心辦理，參與徵才廠商有華泰電子（2329）、楠梓電子（2316）、日月光半導體、台灣興勝、長華科技（6548）、旺詮、台灣北澤、華騰、台灣檢驗、國巨、奕銓、界霖（5285）、全球華人、滿意人力資源、貝司特人力等公司，共計15家廠商釋出1,038個職缺，職缺項目包括工程師、化學分析師、化驗員、生產技術員、生產助理員、技術員、品檢員、儲備幹部、領班、作業員等。

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。