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佰鴻第3季每股獲利0.27元 明年營運可望維持穩定
LED股佰鴻（3031）第3季營收為3.76億元，較上季下滑約15%，也微幅低於去年同期的3.77億元，第3季稅後純益為4702萬元，較上季成長23.17%，第3季每股稅後純益為0.27元，也較優於上季的0.22元，累計今年前三季每股稅後純益約1.24元。
佰鴻近幾年持續轉型，公司目前營運主軸以利基型產品為主，其中，終端應用產品以利基市場為主，包括辦公設備、工業設備、通訊設備、安全監控、感測遙控、物聯網裝置、醫療、航太運輸、號誌、車用、家電等，由於目前利基型訂單領域分散，產品毛利率也優於照明產品，市場看好該公司明年營運仍可望維持穩定。
佰鴻目前不可見光產品佔佰鴻營收比重達50%-60%，可見光產品比重約近40%，展望明年營運，佰鴻表示，光耦合器、不可見光等產品在工控、企業、智慧家庭、物聯網等多元應用需求推升下，明年營運動能依然可期。
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