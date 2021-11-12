佰鴻第3季每股獲利0.27元 明年營運可望維持穩定

過去被形容為「雷聲大、雨點小」的Google Pixel手機，推出五年來，在北美市占僅不到2％。但今年10月剛推出的最新系列手機Pixel 6，卻頗有挑戰蘋果和三星兩大手機巨頭的意味。

2021-11-12 09:35