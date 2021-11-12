快訊

惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佰鴻第3季每股獲利0.27元 明年營運可望維持穩定

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
圖為佰鴻法說會，董事長暨總經理廖宗仁報告公司營運概況。記者李孟珊攝影／報系資料照
圖為佰鴻法說會，董事長暨總經理廖宗仁報告公司營運概況。記者李孟珊攝影／報系資料照

LED股佰鴻（3031）第3季營收為3.76億元，較上季下滑約15%，也微幅低於去年同期的3.77億元，第3季稅後純益為4702萬元，較上季成長23.17%，第3季每股稅後純益為0.27元，也較優於上季的0.22元，累計今年前三季每股稅後純益約1.24元。

佰鴻近幾年持續轉型，公司目前營運主軸以利基型產品為主，其中，終端應用產品以利基市場為主，包括辦公設備、工業設備、通訊設備、安全監控、感測遙控、物聯網裝置、醫療、航太運輸、號誌、車用、家電等，由於目前利基型訂單領域分散，產品毛利率也優於照明產品，市場看好該公司明年營運仍可望維持穩定。

佰鴻目前不可見光產品佔佰鴻營收比重達50%-60%，可見光產品比重約近40%，展望明年營運，佰鴻表示，光耦合器、不可見光等產品在工控、企業、智慧家庭、物聯網等多元應用需求推升下，明年營運動能依然可期。

物聯網 營收

延伸閱讀

2022年半導體產業發展趨勢：供需失衡引發產能排擠，新興應用持續驅動需求

華邦看記憶體 短線保守

全球科技基金淨值衝高

物聯網的最後一哩路：低軌衛星

相關新聞

智慧醫療大放光芒 台灣第2座護國神山就將出現

當通訊資訊科技與醫療產業相結合，一個新名詞「智慧醫療」（smart medical）因此產生。廣達創辦人林百里先生日前表示，智慧醫療將會是台灣的第2座護國神山。

2022年半導體產業發展趨勢：供需失衡引發產能排擠 新興應用持續驅動需求

在全球疫情及中美貿易戰夾擊之下，今年半導體產業很「精彩」，市場分析師預估明年2022也不遑多讓。總體而言，自2019年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺

前HTC團隊做出最佳安卓機 人才為何進Google變更強？

過去被形容為「雷聲大、雨點小」的Google Pixel手機，推出五年來，在北美市占僅不到2％。但今年10月剛推出的最新系列手機Pixel 6，卻頗有挑戰蘋果和三星兩大手機巨頭的意味。

張忠謀50分鐘演講精華》商業模式＋絕望策略，助台積電長成護國神山

張忠謀公布1998年9月7日的台積電唯一策略「手寫稿」，那時候是公司治理機密，距離現在20幾年，現在公開。

美政策大轉彎 太陽能轉單效應恐落空

美國政府原規劃嚴打大陸太陽能業至東南亞設廠生產製造、藉由「洗產地」規避輸美重稅的行為，沒想到突然大轉彎，美國政府10日公...

震撼 蔣尚義辭中芯副董

大陸最大晶圓代工廠中芯國際昨（11）日晚間公告兩項重大人事異動案，均為即日起生效，其一為副董事長蔣尚義請辭公司所有職務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。