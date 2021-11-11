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微星第三季獲利44.69億元、季增1.55% 創單季新高

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

微星（2377）今（11）日公布2021年第三季稅後純益 44.69 億元，季增 1.55%、年增 70.94%，續創單季新高，主要是營收規模放大所帶動，每股稅後純益（EPS） 5.29 元，累計2021年前三季稅後純益 130.4 億元、每股純益 15.43 元，創同期新高。

微星2021年第三季營收 522.06 億元，季增 12.7%、年增 28.1 %。毛利率 18.75%，季減 1.84 個百分點、年增 2.95 個百分點。營益率 10.05%，季減 1.09 個百分點、年增 2.54 個百分點。稅後純益 44.69 億元，季增 1.55%、年增 70.94%。每股純益 5.29 元，續創歷史單季新高，第二季EPS為5.21元，去年同期EPS為3.09元。

微星2021年前三季營收 1465.33 億元，年增 40.1%。毛利率 19.44%，年增 4.75 個百分點。營益率 10.51%，年增 3.82 個百分點。稅後純益 130.4 億元，年增 118.5%。淨利率 8.9%，年增 3.19 個百分點，三率三升，每股純益 15.43 元。

微星2021年10月營收為199.25億元，再創新高，月增3.76%，年增43.98%。該公司今年前10個月營收為1664.59億元，年增40.55%，創歷年同期新高。

受惠主機板、顯示卡及筆電等三大主力產品出貨暢旺，推升微星營收自8月以來開始創新高，目前已經連續三個月創下單月歷史新高，由於比特幣已經站上6.7萬美元的歷史新高水準，法人預估，微星第4季業績有機會維持在高檔水準。

營收 微星

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