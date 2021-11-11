ESG商業本票第二彈 兆豐票券發遠傳ESG本票20億元

兆豐金控（2886）旗下兆豐票券今天（11日）宣布二度發行ESG永續指數連結商業本票，與遠傳電信（4904）簽署3年期新台幣20億元「永續指數連結商業本票」發行協議，這是兆豐票券繼8月中與中租控股（5871）簽約發行ESG商業本票後，再次與在環境、社會、公司治理（ESG）領域表現績優的客戶，議定以連結永續指數為發行條件的1年期以上固定利率商業本票協議，展現積極推動永續金融發展的決心。

兆豐票券之前與中租迪和簽約ESG商業本票發行契約，是票券市場首宗ESG商業本票發行，今天再度與遠傳簽約承銷其ESG商業本票發行，凸顯兆豐金與兆豐票券對落實ESG的重視。

兆豐票券董事長廖美祝表示，發行連結ESG指標的商業本票，能發揮永續金融角色，兆豐票券十分樂於支持能夠積極投入環境、社會、公司治理（ESG）等領域的企業融資，扮演引導整體社會重視永續發展的關鍵力量，也希望帶動更多票券同業共同投入ESG。

兆豐票券指出，遠傳電信投入相當多的資源落實ESG議題，包括透過雲端技術、大數據分析、IOT等應用，協助解決交通與空氣品質等問題，以及致力於縮短城鄉教育資源不均問題等，遠傳電信在ESG各領域展現的優良績效，獲得多數ESG評鑑機構肯定，如台灣企業永續奬前十大永續典範公司及遠見雜誌CSR楷模奬。

兆豐票券發展永續金融商品腳步加快，創同業之先，成為國內第一家發行永續指數連結商業本票的票券公司，希望透過永續指數連結商業本票的發行，鼓勵更多企業將永續發展列入核心營運策略，在追求營收成長的同時，也能積極實踐企業社會責任，未來也將持續關注往來對象於ESG領域表現，並持續強化綠色產業授信及投資，讓ESG納入投融資流程，透過金融產品來促進永續發展與循環，逐步累積企業核心競爭力，落實企業永續經營的精神。