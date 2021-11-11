宏碁集團創辦人施振榮 獲頒「文協獎章」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮獲文化部頒發「文協獎章」，表彰他長期投入藝文領域所做的貢獻。對於站在「文化」與「科技」的天平兩端能獲此榮耀，施振榮表示，希望未來繼續整合資源跨域創造價值，盼能為藝文生態注入更多能量。

施振榮11日出席文化部「文協獎章」頒獎典禮，他被譽為台灣科技教父，卻意外在退休後獲頒文化界首次頒發的文協獎章，對此，施振榮謙稱說他沒有藝術細胞，也沒有文化素養，但長期關心藝文界，也意外成為國藝會首位出身自企業界的董事長，與藝文界結下不解之緣。

施振榮表示，2004年底由宏碁集團退休後，在交大邱再興學長的帶領下，經常參與藝文活動，後來也在他與雲門舞集創辦人林懷民老師的鼓勵下，接任國藝會董事長，任內積極搭建藝企合作平台，推動藝企合作的創新模式，並啟動「藝文社會企業育成」專案、「產業文創加值化」計畫、推動文化旅遊等等，為藝文生態注入新思維。

即使在卸任國藝會董事長之後，依然積極參與藝文界的活動，他目前也是雲門文化藝術基金會董事長、TC樂友會長、灣聲樂團後援會會長，同時也是文化科技發展聯盟召集人、文化科技發展協會理事長及科文双融公司董事長，退休後意外開啟斜槓人生，展開他的「藝文第二人生」。

施振榮站在「文化」與「科技」的天平兩端，積極推動文化與科技的整合，2019年底更與志同道合的夥伴攜手成立科文双融公司。

施振榮表示，希望未來繼續扮演「文化科技整合的推動者」角色，跨域創造價值，期能改變藝文生態，建構台灣文化與科技業者能攜手共創價值的前瞻性展演平台，為台灣注入更豐沛的藝文創作能量。