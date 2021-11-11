快訊

偷跑打2劑BNT 基隆國一女生48天被安排「連打4劑疫苗」

男大生被圍毆重傷…超跑3惡徒搭囚車 由法警押解看守所羈押

宏碁集團創辦人施振榮 獲頒「文協獎章」

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
施振榮獲文化部頒發「文協獎章」。施先生辦公室/提供
施振榮獲文化部頒發「文協獎章」。施先生辦公室/提供

宏碁（2353）集團創辦人施振榮獲文化部頒發「文協獎章」，表彰他長期投入藝文領域所做的貢獻。對於站在「文化」與「科技」的天平兩端能獲此榮耀，施振榮表示，希望未來繼續整合資源跨域創造價值，盼能為藝文生態注入更多能量。

施振榮11日出席文化部「文協獎章」頒獎典禮，他被譽為台灣科技教父，卻意外在退休後獲頒文化界首次頒發的文協獎章，對此，施振榮謙稱說他沒有藝術細胞，也沒有文化素養，但長期關心藝文界，也意外成為國藝會首位出身自企業界的董事長，與藝文界結下不解之緣。

施振榮表示，2004年底由宏碁集團退休後，在交大邱再興學長的帶領下，經常參與藝文活動，後來也在他與雲門舞集創辦人林懷民老師的鼓勵下，接任國藝會董事長，任內積極搭建藝企合作平台，推動藝企合作的創新模式，並啟動「藝文社會企業育成」專案、「產業文創加值化」計畫、推動文化旅遊等等，為藝文生態注入新思維。

即使在卸任國藝會董事長之後，依然積極參與藝文界的活動，他目前也是雲門文化藝術基金會董事長、TC樂友會長、灣聲樂團後援會會長，同時也是文化科技發展聯盟召集人、文化科技發展協會理事長及科文双融公司董事長，退休後意外開啟斜槓人生，展開他的「藝文第二人生」。

施振榮站在「文化」與「科技」的天平兩端，積極推動文化與科技的整合，2019年底更與志同道合的夥伴攜手成立科文双融公司。

施振榮表示，希望未來繼續扮演「文化科技整合的推動者」角色，跨域創造價值，期能改變藝文生態，建構台灣文化與科技業者能攜手共創價值的前瞻性展演平台，為台灣注入更豐沛的藝文創作能量。

施振榮 生態 退休

延伸閱讀

談元宇宙發展 施振榮：台灣有科技能量需努力內容

影／全沉浸數位展演平台 「双融域AMBI SPACE ONE」開幕

宏碁站上280億增0.3% 業績攀七年同期新高

裝13支支架的深刻體悟！施振榮談「退休力」：努力縮短不健康生存天數

相關新聞

光洋科董座鬧雙胞 台鋼：別扯台積電國安議題

國內靶材大廠光洋科近期爆發經營權之爭，5日該公司公告改由王炯棻擔任董事長，8日卻再公告董事長仍是馬堅勇。王炯棻今天（11...

和碩攻電動車 首階段砸45.6億元北美設廠

千呼萬喚！代工大廠和碩（4938）終於宣布投資美國計劃，和碩總經理暨執行長廖賜政今（11）日指出，董事會通過因應北美客戶...

和碩擁抱元宇宙 總經理廖賜政：已布局5-6年

iPhone代工大廠和碩（4938）今（11）日舉辦法說會，對於元宇宙，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，公司布局元宇宙已經...

光洋科董事長鬧雙胞 綠委：應正視禿鷹集團現象

民進黨立委郭國文今天指出，台鋼兩年前入主光洋科公司，上周董事會後出現董事長鬧雙胞的窘境，兩派人將各自召開臨時股東會，幾乎...

雙11前夕當機 PChome：不影響8%回饋資格

電商業者PChome網路家庭今天在官網說明，10日晚間因當機臨時調整活動，部分用戶可能收到「LINE購物回饋通知」顯示為...

高價股IPO喜訊頻傳 望隼、澤米各領風騷

疫情利空散去，下半年來上市櫃及興櫃掛牌熱度持續；且興櫃市場尤其熱鬧，前有高價股ＩＰＯ喜訊頻傳，後有望隼、澤米等新兵強勢登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。