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工業元宇宙千億商機成型 樺漢搶占10%先機

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
全球AR/VR工業硬體支出市場規模高達新台幣逾1,500億元，樺漢與Google搶占先機。左起Google雲端臺灣總經理謝良承、樺漢科技董事長朱復銓、樺漢總經理蔡能吉。記者謝艾莉/攝影
全球AR/VR工業硬體支出市場規模高達新台幣逾1,500億元，樺漢與Google搶占先機。左起Google雲端臺灣總經理謝良承、樺漢科技董事長朱復銓、樺漢總經理蔡能吉。記者謝艾莉/攝影

工業電腦大廠樺漢科技（6414）董事長朱復銓今（11）日表示，觀察全球AR/VR工業硬體支出市場規模高達新台幣逾1,500億元，加上全球公共基礎建設、智慧物流與倉儲、智慧工廠等對於AI應用強勁需求，推進物聯網持續升級，延伸至「工業元宇宙(Industrial MVS, IMVS)」市場將有更龐大的商機，樺漢目標第一階段率先搶進10%市占率。

樺漢指出，疫情期間遠端作業模式即已成常態，「科技防疫」、「數位轉型」掀起全球產業加速變革，就工業元宇宙應用在智慧工廠、混合雲工廠方面，使用遠端協作，啟動數位轉型的第一哩路，加上透過Smart Glass蒐集數據，與雲端結合進行分析、AI演算，雲地循序漸進的優化，讓異地備援更輕鬆，且協助企業以最小成本創造最大的效益，提升人機作業的準確率及效能、物料進出效率化、品質檢驗最佳化，促進企業收益成長、提高投資回報率等，這也是目前各產業積極朝向工業元宇宙(IMVS)技術邁進的主因。

朱復銓強調，與Google合作的是工業用AR真實場境， 與Google深入合作，「消費性市場我們不做」，且此商業模式為台灣第一個做的，「雖然有難度，但已經在做。」

Google Cloud已於10月14日發布與樺漢全球策略合作，將階段性自今年第四季起結合Google Cloud、Google Workspace、Google Glass等創新的「智慧工業與智慧城市」生意模式，不僅挹注樺漢未來營運長期穩健成長，更以開放策略，祭出「3+3雲地整合服務」組國際大聯盟，針對地端提出IOT三大解決方案，朱復銓強調，將產品設計開發「標準化」，軟硬通訊整合「模組化」，資訊數據走向「數位化」，以及Cloud三大Solutions，連結雲網平台走向雲端化雲算與儲存，透過智能化數據分析與優化人機協作，雲地循環持續創造高度的作業效能。

此外，加上彈性「服務化」的模式，完整提供從IoT聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍的方案，強化服務功能、創造使用量、開闢新營收、提升平台價值，進一步形成強大的生態體系，齊步協助客戶解決雲地整合技術、安全與可靠性等的痛點，積極搶灘工業元宇宙(IMVS)龐大市場商機，正式邁向IPC 3.0 (Innovation Platform Convergence)的新紀元。

樺漢科技 Google 元宇宙

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