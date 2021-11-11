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樺漢Q3獲利創同期新高 攜手Google攻「工業元宇宙」

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢強攻「工業元宇宙」，將組國際大聯盟，攜手Google等大廠，由左至右為Google Cloud台灣區總經理謝良承、樺漢董事長朱復銓、樺漢總經理蔡能吉。記者吳凱中/攝影
樺漢強攻「工業元宇宙」，將組國際大聯盟，攜手Google等大廠，由左至右為Google Cloud台灣區總經理謝良承、樺漢董事長朱復銓、樺漢總經理蔡能吉。記者吳凱中/攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）今（11）日舉行法說會，單季稅後純益繳出雙成長佳績，季增逾兩成，創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為3.78元，展望後市，樺漢在手訂單達1,100億元，預估第4季營收將雙位數年增，明年不僅營收要雙位數增長，獲利也要年增兩成。此外，樺漢攜手Google等國際大廠，揮軍市場規模達1,500億的「工業元宇宙」領域，初期目標將搶下一成市占率。

樺漢公布第3季營收234.14億元，季增2.7%、年增10.8%。毛利率21.5%，季減1.1個百分點、年減0.5個百分點。營益率3.8%，季減0.3個百分點、年減0.9個百分點。稅後純益3.63億元，季增20.6%、年增31.5%，為歷年同期新高，每股盈餘3.78元。

樺漢表示，第3季設計製造與系統整合的營收分別年增12.1%、26.1%，尤其是樺漢個體方面，受惠於AIoT、5G、Cloud Services推進主要智能零售與娛樂博弈客戶需求增加，挹注第3季個體營收大幅年增53.8%，兩大事業群有效中和了品牌通路因缺料造成訂單遞延出貨。

樺漢指出，目前的BB Ratio從第1季約1.6降至第3季的1.3，可見晶片缺料情形已逐季緩解，整體第3季營收仍逆勢年增10.8%，表現相當優於同業水準，挹注第3季稅後純益年增逾3成，且前三季稅後EPS繳出近9成股本的亮眼成績。

累計樺漢前三季營收664.1億元、年增15.4%，毛利率22.5%、年減1.6個百分點，營益率3.7%、年減0.6個百分點，稅後純益8.62億元、年增13.1%，每股純益為8.98元。

朱復銓指出，目前在手訂單金額達1,100億元，樂觀看待訂單需求還會再上去，預期第4季營收仍有雙位數增長，將登上全年單季高峰。

展望後市，朱復銓表示，2021到2022年可望繳出高雙位數增長，進入數位轉型第三階段，加上明年零組件缺料狀況縮減二至三成，目標獲利成長15%至20%。

樺漢總經理蔡能吉指出，觀察全球AR/VR工業硬體支出市場規模高達逾1,500億元，加上全球公共基礎建設、智慧物流與倉儲、智慧工廠等對於AI應用強勁需求，推進物聯網持續升級，延伸至工業元宇宙市場將有更龐大的商機，樺漢初步目標是搶下工業元宇宙一成市場。

樺漢指出，疫情期間遠端作業模式即已成常態，「科技防疫」、「數位轉型」掀起全球產業加速變革，就工業元宇宙應用在智慧工廠、混合雲工廠方面，使用遠端協作，啟動數位轉型的第一哩路，加上透過Smart Glass蒐集數據，與雲端結合進行分析、AI演算，雲地循序漸進的優化，讓異地備援更輕鬆，且協助企業以最小成本創造最大的效益，提升人機作業的準確率及效能、物料進出效率化、品質檢驗最佳化，促進企業收益成長、提高投資回報率等，這也是目前各產業積極朝向工業元宇宙技術邁進的主因。

Google Cloud已於10月14日發布與樺漢全球策略合作，將階段性自今年第4季起結合Google Cloud、Google Workspace、Google Glass等創新的「智慧工業與智慧城市」生意模式，不僅挹注樺漢未來營運長期穩健成長，更以開放策略，祭出「3+3雲地整合服務」組國際大聯盟，針對地端提出IOT三大Solutions。

樺漢 營收

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