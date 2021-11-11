智邦第三季獲利季增逾14% 前三季EPS 5.7元

智邦科技（2345）今（11）日召開董事會，會中通過110年第三季合併財務報表，其中，第三季稅後淨利較上季成長14.13%，累計今年前三季每股稅後純益5.7元。

智邦科技第三季合併營收152.04億元，年增5.59%，季增8.19%，合併稅後淨利為10.96億元，第三季稅後淨利年減26.96%，季增14.13%，第三季每股稅後淨利為1.96元。

累計前三季合併營收424.55億元，年增9.56%，合併稅後淨利31.79億元，年減13.80%，累計前三季每股稅後純益為5.7元。

智邦集團執行長馬思睿（Edgar Masri）表示，智邦第三季營收獲利雖略較第二季增加，但今年前三季獲利較去年下滑，儘管第三季單季毛利率略微回升，卻仍低於公司預估目標，主因部份產品線毛利率無法進一步提升，而對於第四季營運，智邦將審慎以對，以目前出貨進度與產品組合狀況來看，第四季仍有許多挑戰需要克服。

馬思睿進一步表示，111年上半年仍將充滿挑戰，因此，團隊已加快腳步調整作法，包括啟動更嚴格的費用與成本控制；在新技術與新產品投資上，積極布局的大方向雖不變，但評估控管將更為嚴謹，除已知的5G、人工智慧以外，也將延伸至資料中心基礎建設關鍵技術。

對於外界關注的400G高速交換器狀況，馬思睿則表示，400G產品已進入量產階段，按照計畫持續出貨。