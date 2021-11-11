快訊

基隆市400位中學生偷跑打2劑BNT 指揮中心回應了

聯發科AI前瞻技術全壘打 六篇論文全數入選NeurIPS會議

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

致力於人工智慧（AI）晶片發展的聯發科技（2454），2021年度在國際頂級AI會議神經信息處理系統大會（NeurIPS）中，投稿6篇論文全數入選，錄取率及數量皆打破台灣歷年紀錄，以堅強的AI研發實力打入國際級研究領域行列。

NeurIPS會議收錄的論文代表了機器學習領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，獲選研究均來自全球的一流學院、研究機構以及頂尖企業，具有廣泛而深遠的國際影響力，受到學術界和業界的廣泛關注。聯發科技是台灣論文獲選收錄極少數的企業之一，今年投稿6篇論文全數入選，顯示公司AI技術尖端實力獲得國際權威的高度肯定。

本次成果來自於聯發科技的前瞻技術研究單位——聯發創新基地（Mediatek Research）；該研究中心專注於人工智慧領域，在基礎與應用研究並重之下，探索AI的前沿突破與創新機會。聯發創新基地是跨國的研究組織，目前於台灣大學以及英國劍橋兩處設有研究據點，並與劍橋大學與台灣大學的電資學院協作密切， 成果發布於 NeurIPS、ICLR、ICML 等國際一級AI 期刊，也應用於聯發科技產品本身不斷智慧化的推展進程。

聯發科技董事長蔡明介表示，聯發科技向來重視創新及科技發展的趨勢，長期與全球頂尖大學機構及一流學者合作以投入前瞻領域研究。聯發創新基地多年來即透過與國際知名學府深度合作，探索AI未知領域的機會，期能在公司既有研發基礎上，聚焦更前端的研究能量，讓AI的研究及應用更為普及。」

NeurIPS是一項機器學習和計算神經科學相關的頂級學術會議，自1987年舉辦起，一直以來吸引了學術界和業界的頂尖專家、研究者和從業人員參加，是AI研究領域最重要的國際盛事之一；2020年參加人數已超過2萬人，為當期規模最大的AI學術會議。

據悉，今年 NeurIPS論文的錄取率為 26%，相對於聯發科技100%全壘打的錄取率，其優異的表現為公司在人工智慧技術領域的國際地位和發展水準做了最佳的詮釋。

聯發科 台灣大學 人工智慧

延伸閱讀

伊維菌素治新冠首席推手又被撤稿：論文裡的數字大錯特錯

聯發科10月營收 失守400億元大關

聯發科攜手客戶 攻先進封裝

聯發科：一定會導入3奈米製程 布局先進封裝

相關新聞

和碩擁抱元宇宙 總經理廖賜政：已布局5-6年

iPhone代工大廠和碩（4938）今（11）日舉辦法說會，對於元宇宙，和碩總經理暨執行長廖賜政表示，公司布局元宇宙已經...

和碩攻電動車 首階段砸45.6億元北美設廠

千呼萬喚！代工大廠和碩（4938）終於宣布投資美國計劃，和碩總經理暨執行長廖賜政今（11）日指出，董事會通過因應北美客戶...

光洋科董事長鬧雙胞 綠委：應正視禿鷹集團現象

民進黨立委郭國文今天指出，台鋼兩年前入主光洋科公司，上周董事會後出現董事長鬧雙胞的窘境，兩派人將各自召開臨時股東會，幾乎...

雙11前夕當機 PChome：不影響8%回饋資格

電商業者PChome網路家庭今天在官網說明，10日晚間因當機臨時調整活動，部分用戶可能收到「LINE購物回饋通知」顯示為...

高價股IPO喜訊頻傳 望隼、澤米各領風騷

疫情利空散去，下半年來上市櫃及興櫃掛牌熱度持續；且興櫃市場尤其熱鬧，前有高價股ＩＰＯ喜訊頻傳，後有望隼、澤米等新兵強勢登場。

華邦電：利基型記憶體明年價格平穩 不比今年差

華邦電10月營收新台幣88.29億元，自9月的91.08億元高點滑落約3%。華邦電表示，短期利基型記憶體客戶調節庫存，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。